Туктамышева победила на первом этапе Кубка России по фигурному катанию. 14-летняя Яметова стала второй

В Сызрани закончилась женская программа первого этапа Кубка России. Баллы за короткую и произвольную программу:

Елизавета Туктамышева 220,07 Вероника Яметова 189,25 Станислава Молчанова 178,22

После короткой программы лидировала Александра Трусова (74,53), но она снялась с соревнований из-за проблем со здоровьем. Так лидером стала Туктамышева (70,66).

Среди элементов, выполненных Туктамышевой, были два тройных акселя: один в каскаде с двойным тулупом и один сольный.

На Кубке России пройдут пять этапов и финал. Второй этап запланирован с 10 по 14 октября в Йошкар-Оле.