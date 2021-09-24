Елизавета Туктамышева
Кубок России по фигурному катанию
Туктамышева победила на первом этапе Кубка России по фигурному катанию. 14-летняя Яметова стала второй
3 часа назад
В Сызрани закончилась женская программа первого этапа Кубка России. Баллы за короткую и произвольную программу:
- Елизавета Туктамышева 220,07
- Вероника Яметова 189,25
- Станислава Молчанова 178,22
После короткой программы лидировала Александра Трусова (74,53), но она снялась с соревнований из-за проблем со здоровьем. Так лидером стала Туктамышева (70,66).
Среди элементов, выполненных Туктамышевой, были два тройных акселя: один в каскаде с двойным тулупом и один сольный.
На Кубке России пройдут пять этапов и финал. Второй этап запланирован с 10 по 14 октября в Йошкар-Оле.
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