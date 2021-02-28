Камила Валиева победила в финале Кубка России по фигурному катанию
Результаты финала Кубка России по фигурному катанию среди женщины, вышедших с произвольной программой.
Так выглядит итоговое положение:
1. Камила Валиева – 238,00.
2. Майя Хромых – 235,96.
3. Дарья Усачева – 229,71.
4. Елизавета Туктамышева – 226,01.
5. Анна Фролова – 213,91.
6. Алена Косторная – 210,20.
7. Ксения Цибинова – 202,88.
8. Софья Самодурова – 199,88.
9. Мария Талалайкина – 192,59.
10. Елизавета Нугуманова – 181,99.
11. Камила Султанмагомедова – 160,24.
Результаты произвольной программы:
1. Майя Хромых – 162,19.
2. Дарья Усачева – 150,59.
3. Камила Валиева – 149,29.
4. Елизавета Туктамышева – 148,27.
5. Анна Фролова – 142,45.
6. Алена Косторная – 140,06.
7. Ксения Цибинова – 134,43.
8. Софья Самодурова – 130,96.
9. Мария Талалайкина – 127,70.
10. Елизавета Нугуманова – 116,41.
11. Камила Султанмагомедова – 107,34.
Камиле Валиевой 14 лет. Но в этом году она не проходит на участие во взрослых соревнованиях – только со следующего сезона.
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