Камила Валиева победила в финале Кубка России по фигурному катанию

Результаты финала Кубка России по фигурному катанию среди женщины, вышедших с произвольной программой.

Так выглядит итоговое положение:

1. Камила Валиева – 238,00.

2. Майя Хромых – 235,96.

3. Дарья Усачева – 229,71.

4. Елизавета Туктамышева – 226,01.

5. Анна Фролова – 213,91.

6. Алена Косторная – 210,20.

7. Ксения Цибинова – 202,88.

8. Софья Самодурова – 199,88.

9. Мария Талалайкина – 192,59.

10. Елизавета Нугуманова – 181,99.

11. Камила Султанмагомедова – 160,24.

Результаты произвольной программы:

1. Майя Хромых – 162,19.

2. Дарья Усачева – 150,59.

3. Камила Валиева – 149,29.

4. Елизавета Туктамышева – 148,27.

5. Анна Фролова – 142,45.

6. Алена Косторная – 140,06.

7. Ксения Цибинова – 134,43.

8. Софья Самодурова – 130,96.

9. Мария Талалайкина – 127,70.

10. Елизавета Нугуманова – 116,41.

11. Камила Султанмагомедова – 107,34.

Камиле Валиевой 14 лет. Но в этом году она не проходит на участие во взрослых соревнованиях – только со следующего сезона.

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