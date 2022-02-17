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Камила Валиева
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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#Камила Валиева #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022 #фигурное катание на Олимпийских играх-2022

Прокат Валиевой на Олимпиаде 2022 в Пекине - видео выступления произвольной программы

вчера, 18:48

17 февраля на Олимпиаде в Пекине  прошли соревнования фигуристок-одиночниц. По итогам короткой программы лидировала Камила Валиева. В произвольной она упала дважды и не выполнила некоторые элементы.

Неудачное выступление оставило ее не только без победы на Олимпиаде, но и без медали вообще. Валиева стала четвертой по итогам соревнования.

Олимпийской чемпионкой стала российская фигуристка Анна Щербакова. Она набрала 255,95 балла. Второй стала россиянка Александра Трусова, у нее 251,73 балла. Бронзовый призер – японка Каори Сакамото (233,13 балла).

Валиева – четвертая, она набрала 224,09 балла.

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