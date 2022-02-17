Прокат Валиевой на Олимпиаде 2022 в Пекине - видео выступления произвольной программы

17 февраля на Олимпиаде в Пекине прошли соревнования фигуристок-одиночниц. По итогам короткой программы лидировала Камила Валиева. В произвольной она упала дважды и не выполнила некоторые элементы.

Неудачное выступление оставило ее не только без победы на Олимпиаде, но и без медали вообще. Валиева стала четвертой по итогам соревнования.