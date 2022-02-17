«Валиева не выдержала ненависти мира». Как Россия реагирует на главную драму Олимпиады

На Олимпиаде случился главный шок. Камила Валиева не попала даже в тройку лучших после произвольной программы. Хотя после короткой программы она лидировала.

Золото выиграла Анна Щербакова, серебро – Александра Трусова. Но все обсуждают ошибки Валиевой и ситуацию с допингом, которая на нее давила во время.