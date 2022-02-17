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фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Александра Трусова
Камила Валиева
Анна Щербакова
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
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#фигурное катание на Олимпийских играх-2022 #Александра Трусова #Камила Валиева #Анна Щербакова #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022

«Валиева не выдержала ненависти мира». Как Россия реагирует на главную драму Олимпиады

22 минуты назад

Keystone Press Agency / global look press

На Олимпиаде случился главный шок. Камила Валиева не попала даже в тройку лучших после произвольной программы. Хотя после короткой программы она лидировала.

Золото выиграла Анна Щербакова, серебро – Александра Трусова. Но все обсуждают ошибки Валиевой и ситуацию с допингом, которая на нее давила во время. 

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#Камила Валиева
#Анна Щербакова
#Олимпиада-2022
#Россия на Олимпийских играх-2022