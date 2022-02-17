фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Александра Трусова
Камила Валиева
Анна Щербакова
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022 #Александра Трусова #Камила Валиева #Анна Щербакова #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022
«Валиева не выдержала ненависти мира». Как Россия реагирует на главную драму Олимпиады
22 минуты назад
На Олимпиаде случился главный шок. Камила Валиева не попала даже в тройку лучших после произвольной программы. Хотя после короткой программы она лидировала.
Золото выиграла Анна Щербакова, серебро – Александра Трусова. Но все обсуждают ошибки Валиевой и ситуацию с допингом, которая на нее давила во время.
Валиева ПЕРВАЯ, а не четвёртая и мы все это прекрасно знаем
мир кажется совсем свихнулся на политических играх, Камила Валиева делала всё! Девочку сломали! Спорт в 2022 году, это не более, чем политическая гонка. Валиева достойна большего! Она лучшая, кто бы что не сказал, она наша чемпионка и мы ей гордимся! #камилавалиева #ROC
Как же позорны крики о том, что какие-то чиновники, ВАДА уничтожили самую талантливую фигуристку, «Вы отвяжитесь от нее после четвертого места?» и т.д. Девочку очень жалко, безумно. Результат декабрьской пробы на ОИ – мерзость, какие вопросы? Но допинг же нашли? Нашли
Не знаю, как сейчас радоваться, что у нас целых 2 медали, когда буквально фаворитку ОИ жестоко уничтожили.. Болела за неё всем сердцем, надеюсь, это не последние её официальные соревнования и мы ещё увидим, и МИР увидит, то, что может Камила Валиева. #фигурноекатание
Камила Валиева завоевала самую главную награду - любовь всей России.
Я вам не приходит в голову, что Валиева специально завалила выступление, чтобы не попасть на пъедестал. И чтобы дать выиграть тем, кому МОЖНО.
Мир, в котором глумятся над 15-летней девочкой и не дают ей показать всего, что она может - плохой мир. Лично для меня героиня - Камила Валиева. Россия. https://t.co/54U8Ou9VBJ
Хорошо затравили пятнадцатилетнюю школьнику. Никогда и никем не побежденная Валиева не вошла в тройку призёров олимпиады. Что будет дальше - еще пару месяцев помурыжат тему, а затем скажут "сорян, ошиблись, ну а плохо катались вы сами, ну бывает, досвидания".
Надоела эта ваша Валиева. Она не ребенок, она спортсменка и выступает в ЖЕНСКИХ соревнованиях. А вот АНЕЧКА ЩЕРБАКОВА - ПРОСТО ЛУЧШАЯ, удивительной красоты выступление, музыка, костюм, исполнение, внешность. Не крадите теперь у нее победу. ЩЕРБАКОВА, ЩЕРБАКОВА, ЩЕРБАКОВА!!!
Валиева не взяла медаль.На 4-м месте. Дед срочно высылай таблетки..!
Я этого дедушке не прощу! #валиева https://t.co/6Kzjf47gek
Валиева в Ледниковом периоде ещё вам всем покажет😎
Камила Валиева Спасибо, что боролись до конца. Меня воодушевила твоя выпрямленная фигура. Хорошегоотдыха. #Фигурноекатание
Как же обидно. Просто нет слов. Так долго к этому идти и замазать на последней попытке слово в сегодняшнем вордли
они хоть и добились своего, но в 2026 валиева точно займет первое место. я уверена. утрет нос всем, кто сделал всё, чтоб она погасла. #валиева #валиевалучшая
Когда смотришь вот это видео, где Трусова орёт "Ненавижу этот спорт!", а Валиева рыдает на руках у тренера - самый простой и самый очевидный вопрос: Зачем это всё? Ради чего? Никогда не отдавайте своих детей в спорт высоких достижений. Это невероятная глупость.
Ну что. Знамя на закрытии должны нести Валиева и Трусова
вот теперь вы понимаете почему наши фигуристки заканчивают карьеру не дойдя и до 20 лет, в то время как в других странах спортсменки выходят на олимпиаду в свои 27!! тренерский штаб, прессинг и моральное давление вот они три всадника апокалипсиса в российском спорте
Честно сказать даже не знал, кто такая Валиева. На волне ажиотажа посмотрел. По мне так обычная и не более. Не боец.
Россия плачет
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