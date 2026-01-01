Кубок России по фигурному катанию

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Фигурное катание
Самарин выиграл первый этап Кубка по фигурному катанию
#Александр Самарин
Фигурное катание
Туктамышева победила на первом этапе Кубка России по фигурному катанию. 14-летняя Яметова стала второй
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов победили в соревнованиях танцевальных дуэтов в финале Кубка России по фигурному катанию
#Кубок России по фигурному катанию
Фигурное катание
Камила Валиева победила в финале Кубка России по фигурному катанию
#Камила Валиева
Фигурное катание
Мишина и Галлямов – победители парных соревнований Финала Кубка России по фигурному катанию
#Кубок России по фигурному катанию
Фигурное катание
Евгений Семененко – победитель финала Кубка России по фигурному катанию
#Евгений Семененко
Фигурное катание
Состав участников финала Кубка России по фигурному катанию
#Кубок России по фигурному катанию
Фигурное катание
Где смотреть финал Кубка России по фигурному катанию
#Кубок России по фигурному катанию
Фигурное катание
Расписание финала Кубка России по фигурному катанию
#Кубок России по фигурному катанию
Фигурное катание
Семененко лидирует в мужских соревнованиях на финале Кубка России по фигурному катанию
#Кубок России по фигурному катанию
Фигурное катание
Валиева выиграла этап Кубка России по фигурному катанию. Ее преимущество – 56 баллов ⛸️
#Камила Валиева
Фигурное катание
Первый канал убрал из телеэфира трансляцию этапа Кубка России по фигурному катанию
#Кубок России по фигурному катанию
Фигурное катание
Медведева рассказала о сильной простуде и осложнениях из-за спины. Mash писал, что у нее коронавирус
#Евгения Медведева
Фигурное катание
Щербакова выиграла этап Кубка России по фигурному катанию ⛸️
#Анна Щербакова
Фигурное катание
Щербакова заняла второе место в короткой программе на этапе Кубка России в Сочи. Лидер – Дарья Усачева
#Анна Щербакова