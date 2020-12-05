Первый канал убрал из телеэфира трансляцию этапа Кубка России по фигурному катанию

Первый канал планировал показ женских соревнований на официальном сайте и в телеэфире. На сайте все остается без изменений. Трансляцию можно посмотреть тут.

Пятый этап Кубка России по фигурному катанию проходит в Москве. Из-за коронавируса и других проблем там не выступят несколько спортсменок.

Этап пропустят Алена Косторная, Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова и Евгения Медведева.