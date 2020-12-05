Кубок России по фигурному катанию
фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Евгения Медведева
Алена Косторная
Анастасия Гулякова
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#Кубок России по фигурному катанию #Евгения Медведева #фигурное катание #Алена Косторная #Анастасия Гулякова #Елизавета Туктамышева

Первый канал убрал из телеэфира трансляцию этапа Кубка России по фигурному катанию

05 декабря, 10:33

Первый канал планировал показ женских соревнований на официальном сайте и в телеэфире. На сайте все остается без изменений. Трансляцию можно посмотреть тут.

Пятый этап Кубка России по фигурному катанию проходит в Москве. Из-за коронавируса и других проблем там не выступят несколько спортсменок.

Этап пропустят Алена Косторная, Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова и Евгения Медведева.

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