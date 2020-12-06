Камила Валиева
Кубок России по фигурному катанию
фигурное катание
Ксения Цибинова
Анастасия Тараканова
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#Камила Валиева #фигурное катание #Кубок России по фигурному катанию #Анастасия Тараканова #Ксения Цибинова

Валиева выиграла этап Кубка России по фигурному катанию. Ее преимущество – 56 баллов ⛸️

06 декабря, 16:56

AFLO/Global Look Press

В Москве проходил заключительный этап Кубка России по фигурному катанию. Тройка призеров в женских соревнованиях:

  1. Камила Валиева – 254,86
  2. Ксения Цибинова – 198,44
  3. Анастасия Тараканова – 195,27

На этапе в Москве не участвовали многие ведущие спортсмены. Алена Косторная и Елизавета Туктамышева пропустили турнир из-за коронавируса.

Камила Валиева занимается в группе Этери Тутберидзе. В короткой программе она впервые в карьере исполнила тройной аксель.

Валиевой 14 лет. На Кубке России она соревнуется со взрослыми, но на международных соревнованиях пока может выступать только по юниорам.

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