Камила Валиева
Кубок России по фигурному катанию
фигурное катание
Ксения Цибинова
Анастасия Тараканова
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Валиева выиграла этап Кубка России по фигурному катанию. Ее преимущество – 56 баллов ⛸️
06 декабря, 16:56
В Москве проходил заключительный этап Кубка России по фигурному катанию. Тройка призеров в женских соревнованиях:
- Камила Валиева – 254,86
- Ксения Цибинова – 198,44
- Анастасия Тараканова – 195,27
На этапе в Москве не участвовали многие ведущие спортсмены. Алена Косторная и Елизавета Туктамышева пропустили турнир из-за коронавируса.
Камила Валиева занимается в группе Этери Тутберидзе. В короткой программе она впервые в карьере исполнила тройной аксель.
Валиевой 14 лет. На Кубке России она соревнуется со взрослыми, но на международных соревнованиях пока может выступать только по юниорам.
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