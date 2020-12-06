Валиева выиграла этап Кубка России по фигурному катанию. Ее преимущество – 56 баллов ⛸️

В Москве проходил заключительный этап Кубка России по фигурному катанию. Тройка призеров в женских соревнованиях:

На этапе в Москве не участвовали многие ведущие спортсмены. Алена Косторная и Елизавета Туктамышева пропустили турнир из-за коронавируса.

Камила Валиева занимается в группе Этери Тутберидзе. В короткой программе она впервые в карьере исполнила тройной аксель.

Валиевой 14 лет. На Кубке России она соревнуется со взрослыми, но на международных соревнованиях пока может выступать только по юниорам.