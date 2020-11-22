Медведева рассказала о сильной простуде и осложнениях из-за спины. Mash писал, что у нее коронавирус

Фигуристка Евгения Медведева опубликовала сообщение в инстаграме:

«Всем спасибо, что беспокоитесь о моем здоровье. У меня были осложнения из-за спины, также сильная простуда.

Детали о простуде я бы хотела опустить, так как мне 21 год, я молодая, и говорить о здоровье и болячках неправильно. Скажу только, что это достаточно тяжело.

Но я уже давно иду на поправку, восстанавливаюсь более 3-х недель. Через несколько дней, надеюсь, что буду в строю».