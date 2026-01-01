Сатоко Мияхара

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Фигурное катание
Ни один действующий призер у женщин не выступит на ЧМ-2021 по фигурному катанию
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
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Туктамышева побеждает время. В возрасте, когда многие звезды заканчивают, она попадает на чемпионат мира и растет в прыжках
#Елизавета Туктамышева
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