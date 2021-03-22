ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Евгения Медведева
Алина Загитова
Элизабет Турсынбаева
Сатоко Мияхара
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#ЧМ-2021 (фигурное катание) #Елизавета Туктамышева #фигурное катание #Алина Загитова #Евгения Медведева #Элизабет Турсынбаева #Сатоко Мияхара

Ни один действующий призер у женщин не выступит на ЧМ-2021 по фигурному катанию

вчера, 20:57

Элизабет Турсынбаева на прошлом ЧМ первой из взрослых фигуристок исполнила четверной прыжок.

AFLO/Global Look Press

В 2019 году чемпионат мира проходил в Сайтаме. Тогда Алина Загитова выиграла золото, Элизабет Турсынбаева была второй, Евгения Медведева осталась с бронзой.

В 2020-м чемпионат мира не проводился из-за пандемии коронавируса. Тогда отмена турнира произошла за неделю до его старта.

Новый чемпионат мира по фигурному катанию проводится в Стокгольме. Даты проведения: 22 – 28 марта. Все действующие призеры ЧМ пропускают этот турнир.

Елизавета Туктамышева – единственный участник ЧМ у женщин, которая имеет в карьере золотую медаль. Она выигрывала турнир в 2015-м. Там же Сатоко Мияхара была второй.

Где смотреть чемпионат мира по фигурному катанию

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию

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Источник:
Гол.ру
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