ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Евгения Медведева
Алина Загитова
Элизабет Турсынбаева
Сатоко Мияхара
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Ни один действующий призер у женщин не выступит на ЧМ-2021 по фигурному катанию
вчера, 20:57
В 2019 году чемпионат мира проходил в Сайтаме. Тогда Алина Загитова выиграла золото, Элизабет Турсынбаева была второй, Евгения Медведева осталась с бронзой.
В 2020-м чемпионат мира не проводился из-за пандемии коронавируса. Тогда отмена турнира произошла за неделю до его старта.
Новый чемпионат мира по фигурному катанию проводится в Стокгольме. Даты проведения: 22 – 28 марта. Все действующие призеры ЧМ пропускают этот турнир.
Елизавета Туктамышева – единственный участник ЧМ у женщин, которая имеет в карьере золотую медаль. Она выигрывала турнир в 2015-м. Там же Сатоко Мияхара была второй.
Где смотреть чемпионат мира по фигурному катанию
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