Ни один действующий призер у женщин не выступит на ЧМ-2021 по фигурному катанию

В 2019 году чемпионат мира проходил в Сайтаме. Тогда Алина Загитова выиграла золото, Элизабет Турсынбаева была второй, Евгения Медведева осталась с бронзой.

В 2020-м чемпионат мира не проводился из-за пандемии коронавируса. Тогда отмена турнира произошла за неделю до его старта.

Новый чемпионат мира по фигурному катанию проводится в Стокгольме. Даты проведения: 22 – 28 марта. Все действующие призеры ЧМ пропускают этот турнир.

Елизавета Туктамышева – единственный участник ЧМ у женщин, которая имеет в карьере золотую медаль. Она выигрывала турнир в 2015-м. Там же Сатоко Мияхара была второй.

Где смотреть чемпионат мира по фигурному катанию

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию