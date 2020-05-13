- Элизабет Турсынбаева
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Куда пропала Турсынбаева – фигуристка, которая год назад первой из взрослых прыгнула четверной
Элизабет Турсынбаева – мощный герой из прошлого сезона. Из всех мировых фигуристок она первая исполнила прыжок в четыре оборота на взрослых соревнованиях. Щербакова и Трусова пробовали четверные раньше, но еще выступали в юниорах из-за возраста. Когда бывшие юниорки перешли на новый уровень, полноценного соревнования с Турсынбаевой не получилось.
Турсынбаеву тренирует Этери Тутберидзе: это у нее в группе казахстанская фигуристка научилась четверным прыжкам. Ее же с начала сезона слухи отправляли к другому тренеру – почти как Трусову, но без официального подтверждения. В сентябре 2019-го Этери Тутберидзе пожелала успеха в сезоне своим главным фигуристкам, а Турсынбаевой в списке не оказалось.
Из этого сразу придумали теорию заговора: Турсынбаева ведет поиски нового тренера, а Тутберидзе сосредоточится на прогрессе бывших юниорок. Косторную, Щербакову и Трусову и правда продвигали весь сезон (даже Загитова остановила карьеру), но по Турсынбаевой все гораздо проще. Тренера она не меняла – просто еще с августа ушла в лечение травмы.
Дальше – попытки спасения сезона, а потом полная остановка ради будущего:
- Сентябрь-2019. Отец Турсынбаевой рассказывает, что прогнозы по травме позитивные.
- Октябрь-2019. Турсынбаева выходит на Shanghai Trophy, где занимает второе место. Проигрывает только Медведевой.
- Ноябрь-2019. Снялась с этапа Гран-при, рассказывает о лечении, почти не думает о возвращении на лед.
- Декабрь-2019. Окончательный ответ на все слухи об уходе от Тутберидзе: это все далеко от правды.
- Январь-2020. Турсынбаева отвечает в инстаграме, что уже наверняка не выступит в этом сезоне.
Главные проблемы Турсынбаевой связаны со спиной. Она испытывает боль во время исполнения сложных элементов. Интересно, что на Shanghai Trophy Турсынбаева отказалась от легендарного четверного прыжка – «БИЗНЕС Online» связал это именно с восстановлением после травмы.
Турсынбаеву берегли, а потом и вовсе отправили долечиваться без перспектив на возвращение в этом сезоне. Позже это подтвердилось: она могла выходить на лед в шоу, но участие в соревнованиях все равно не привело бы к нормальным результатам.
Чем Турсынбаева занималась все это время:
Удалила аккаунт в инстаграме, но восстановила перед новым годом.
Тепло поздравила Тутберидзе с днем рождения, чем доказала их хорошие отношения.
Практиковалась в музыке.
Готовила.
В марте 2020 года Турсынбаева сама рассказала подробности травмы: «Спина. Началось все довольно давно, но какое-то время я терпела и выходила на соревнования. Но потом мне перестали помогать даже блокады: несколько дней действуют, а потом опять болит спина». Тогда же она сказала, что вернется на лед в следующем сезоне.
Ее главной целью все равно остается попадание на Олимпиаду – к этому и готовится.