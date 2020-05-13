Куда пропала Турсынбаева – фигуристка, которая год назад первой из взрослых прыгнула четверной

Элизабет Турсынбаева – мощный герой из прошлого сезона. Из всех мировых фигуристок она первая исполнила прыжок в четыре оборота на взрослых соревнованиях. Щербакова и Трусова пробовали четверные раньше, но еще выступали в юниорах из-за возраста. Когда бывшие юниорки перешли на новый уровень, полноценного соревнования с Турсынбаевой не получилось.

Турсынбаеву тренирует Этери Тутберидзе: это у нее в группе казахстанская фигуристка научилась четверным прыжкам. Ее же с начала сезона слухи отправляли к другому тренеру – почти как Трусову, но без официального подтверждения. В сентябре 2019-го Этери Тутберидзе пожелала успеха в сезоне своим главным фигуристкам, а Турсынбаевой в списке не оказалось.

Из этого сразу придумали теорию заговора: Турсынбаева ведет поиски нового тренера, а Тутберидзе сосредоточится на прогрессе бывших юниорок. Косторную, Щербакову и Трусову и правда продвигали весь сезон (даже Загитова остановила карьеру), но по Турсынбаевой все гораздо проще. Тренера она не меняла – просто еще с августа ушла в лечение травмы.