Турсынбаеву выгоняли из московских школ, а потом она первой в мире сделала четверной прыжок. Космос
Наши девчонки на ЧМ по фигурному катанию в Японии – богини: Алина Загитова выиграла золото, Евгения Медведева – бронзу. Между ними расположилась Элизабет Турсынбаева. В итоговом зачете казахстанская спортсменка обогнала Медведеву на один балл и взяла серебряную медаль. Но запомнят ее не только из-за этого.
19-летняя Турсынбаева первой из взрослых фигуристок показала чистое исполнение четверного прыжка на международных соревнованиях. В Японии казашка выполнила четверной сальхов и залетела в историю. Легендарно.
Еще раз:
Первый. В истории. Четверной. Прыжок.
Теперь Турсынбаева – звезда Казахстана, которая может все.
Выступала за сборную России. Ее выгоняли из школ, и она выбрала Казахстан
Из-за слабого иммунитета в детстве Турсынбаева часто болела: «Я часто простывала, пропускала садик месяцами. С папой вечно ездили по больницам». Родители отправили девочку в Казахстан к бабушке и дедушке. В постоянной заботе Элизабет окрепла, а через пять лет вернулась в Москву.
После этого родители отдали дочь на фигурное катание. Первый тренер Ирина Страхова не брала девочку в школу «Москвич», потому что та плохо знала русский язык и могла не понять требуемые установки.
На третий просмотр Турсынбаеву приняли, хотя взяли с родителей расписку, что девочку при неудачных результатах уберут. Но выгнали за другое: вместе с братом (тоже фигурист) она участвовала на юниорском турнире за Казахстан.
Потом – переход в школу ЦСКА к Елене Водорезовой (это она готовила Аделину Сотникову к Олимпиаде в Сочи). Итог тот же: Турсынбаеву выставили из-за участия на нескольких соревнованиях под флагом Казахстана.
Родилась в семье иммигрантов, ее родители познакомились у театра
Элизабет Турсынбаева родилась в Москве в семье казаха и киргизки. Ее отец – Байтак Турсынбаев – переехал в Россию в 90-е и построил здесь бизнес. Мать – Падишахан Султаналиева – в 18 лет оставила дом, купила билет на плацкарт до Москвы в один конец за 28 рублей и начала новую жизнь.
Пара познакомилась возле театра, где девушка продавала лишний билет. «Ко мне подошел молодой человек и говорит: «Случайно не меня ждешь?». А я говорю: «Купите билет».
После он сводил меня на «Баядерку», и потом мы все лето ходили по театрам», – рассказывала мама фигуристки. Через несколько лет родилась Элизабет.
Элизабет? В казахстанской семье? Серьезно?
Да, мать фигуристки в роддоме постоянно пересматривала фильм «Клеопатра» с Элизабет Тейлор в главной роли. Имя для дочери родилось само собой. Хотя в России ее называют Лизой.
«Иногда вижу комментарии типа: «Кто ее так назвал?», «Что за имя вообще такое?». А некоторые пишут мое имя как Елизавета, это меня расстраивает», – рассказывает Турсынбаева.
Главный переход – к Этери Тутберидзе. Турсынбаева занималась в московской школе, выигрывала городское первенство и привлекалась в сборную России.
Она попала в группу к Тутберидзе в 2012 году и проработала с ней полтора года. «Меня очень любили, даже ласково называли «киллером», – рассказывает фигуристка.
Все испортил случай: на тренировку Турсынбаева вышла в новых коньках и при выполнении тройного прыжка жестко приземлилась на лед. Итог – огромная гематома и путь до больницы на машине «скорой помощи».
После этого вернуться на высокий уровень было сложно. Подоспело предложение от Казахстана. Родители и девушка согласились.
Об этом говорила мать спортсменки: «У него много учеников, и он разъезжает по всему миру. Довольно много времени он тратит на ледовые шоу. Ошибка с Орсером состояла в том, что мы думали, он будет с нами заниматься круглые сутки. Но пришлось работать в основном самостоятельно».
Падишахан Турсынбаева признается, что в Канаде дочь часто вспоминала Этери Тутберидзе и ее индивидуальный подход к каждому. Через пять лет фигуристка вернулась к бывшему тренеру.
Сама спортсменка отмечает: «Для меня важна дисциплина и режим, в Канаде же можно расслабиться. В России все мои действия контролирует тренер. И мне это нравится».
Пять лет в Канаде с Орсером. Очень сложно
Турсынбаева выбрала Казахстан и уже не могла тренироваться у российских специалистов. Отец по почте отправил записи прокатов дочери Брайану Орсеру. Тренер сделал олимпийских чемпионов из японца Юдзуру Ханю и кореянки Ким Ен А и позвал Турсынбаеву в Торонто.
Переход к Орсеру Турсынбаева рассматривала как шаг к мечте: думала, что с ним станет чемпионкой мира и попадет на подиум на Олимпиаде. Не получилось.
Фигуристке приходилось сложно: сначала из-за проблем с визой казашка самостоятельно тренировалась в России и Казахстане, а часть тренировок проводила на общественном катке в торговом центре.
Мешало незнание языка и отсутствие близких рядом. Для молодой спортсменки это стресс. Орсер – монстр в тренерском деле, но его методы так и не стали близкими. У канадца слишком много учеников, чтобы в равной степени прокачивать скилы каждого.
Потом Турсынбаева сделала четверной прыжок. И покорила мир
Турсынбаева тренировала его еще в 2016 году у Орсера. На Универсиаде в Красноярске фигуристка стала второй и исполнила четверной сальхов, но упала. На ЧМ в Японии все получилось.
«Это мой любимый прыжок. Я пробовала его на соревнованиях, но недокручивала или падала. Но я пыталась его сделать чисто на турнирах, а тренер Этери Тутберидзе помогала мне. В дальнейшем я продолжу работу над этим прыжком», – объясняет Турсынбаева.
До нее четверные прыжки пробовали исполнить француженка Бонали, американка Коэн и японка Андо. Все – мимо. Турсынбаева надеется, что ее пример мотивирует других фигуристок.
Кстати, она творит не только на льду. Смотрите:
• Окончила восьмилетнюю музыкальную школу по классу скрипки и фортепьяно. Несколько раз Турсынбаева выступала на льду со скрипкой. Спортсменка играет в свободное время и думает поставить номер под собственный аккомпанемент: «Такие мысли были и у меня, и у моей мамы. Может быть, в будущем когда-нибудь получится это осуществить».
• Хозяйка, которая очень любит возиться на кухне: «Готовлю уже давно, учила меня мама, сейчас учусь самостоятельно по интернету. Все получалось не сразу, сейчас готовлю хорошо. Пироги, кексы, бывает плов, манты, самсу, самые разнообразные блюда». Спортсменка признается, что фирменного блюда у нее нет, но по рецепту может приготовить, что угодно.
• Умеет рисовать, хотя делает это нечасто. В ее голову часто приходят идеи для платьев на выступления, их эскизы Элизабет сразу же накидывает на бумагу. В ее мечтах – открыть ресторан и картинную галерею. Умение рисовать она переносит на жизнь: «В моей жизни есть все краски. И яркие цвета, и серые, и даже черные».