Турсынбаеву выгоняли из московских школ, а потом она первой в мире сделала четверной прыжок. Космос

Выступала за сборную России. Ее выгоняли из школ, и она выбрала Казахстан

Из-за слабого иммунитета в детстве Турсынбаева часто болела: «Я часто простывала, пропускала садик месяцами. С папой вечно ездили по больницам». Родители отправили девочку в Казахстан к бабушке и дедушке. В постоянной заботе Элизабет окрепла, а через пять лет вернулась в Москву.

После этого родители отдали дочь на фигурное катание. Первый тренер Ирина Страхова не брала девочку в школу «Москвич», потому что та плохо знала русский язык и могла не понять требуемые установки .

На третий просмотр Турсынбаеву приняли, хотя взяли с родителей расписку, что девочку при неудачных результатах уберут. Но выгнали за другое: вместе с братом (тоже фигурист) она участвовала на юниорском турнире за Казахстан.

Потом – переход в школу ЦСКА к Елене Водорезовой (это она готовила Аделину Сотникову к Олимпиаде в Сочи). Итог тот же: Турсынбаеву выставили из-за участия на нескольких соревнованиях под флагом Казахстана.