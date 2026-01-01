Рика Кихира

Лента
Материалы
Новости
Фигурное катание
Фигуристка Кихира из-за травмы снялась с этапа Гран-при в Японии. От России там выступят Трусова и Усачева
#Рика Кихира
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Прогноз на короткую программу у женщин на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 15 апреля 2021 года
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Состав участников командного чемпионата мира по фигурному катанию, 15 – 18 апреля 2021 года
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Кихира – лидер мирового рейтинга фигуристок. Она заняла седьмое место на ЧМ-2021
#фигурное катание
Фигурное катание
«Надо лучше учитывать время проката». Кихира объяснила седьмое место на чемпионате мира
#Рика Кихира
Фигурное катание
Россия взяла все медали в женских соревнованиях на ЧМ по фигурному катанию. У Щербаковой – золото 🥇
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Прогноз на женскую произвольную программу на чемпионате мира по фигурному катанию, 26 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Прогноз на короткую программу у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию, 24 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Когда выступят фигуристки из России в короткой программе у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию, 24 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Прогноз на чемпионат мира по фигурному катанию, который проходит с 22 по 28 марта
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Фигуристка Кихира теперь сотрудничает с тренером Орсером
#Рика Кихира
Фигурное катание
Все медали у России, новые четверные и поражение Загитовой – таким был финал Гран-при по фигурке
#фигурное катание