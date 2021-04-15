Щербакова выиграла короткую программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию

На командном чемпионате мира по фигурному катанию завершилась короткая программа в женских соревнованиях. Полные результаты:

Анна Щербакова (Россия) – 81,07. 12 баллов Елизавета Туктамышева (Россия) – 80,35. 11 баллов Каори Сакамото (Япония) – 77,78. 10 баллов Рика Кихира (Япония) – 69,74. 9 баллов Брэди Теннел (США) – 67,40. 8 баллов Карен Чен (США) – 62,48. 7 баллов Лара Наки Гутманн (Италия) – 60,45. 6 баллов Джиневра-Лавиния Негрелло (Италия) – 59,55. 5 баллов Элисон Шумахер (Канада) – 59,19. 4 балла Габрэиль Дэйлман (Канада) – 57,22. 3 балла Майя Маццара (Франция) – 55,31. 2 балла Леа Серна (Франция) – 55,28. 1 балл

Японская фигуристка Каори Сакамото установила личный рекорд по баллам в короткой программе. Произвольная программа в женских соревнованиях состоится 17 апреля.

Елизавета Туктамышева – капитан сборной России на этом турнире. За два вида Россия набрала 35 баллов. Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец.

На командном чемпионате мира важны результаты во всех видах. Спортсмены зарабатывают баллы, которые потом суммируются в итоговый результат.

Командный чемпионат мира – коммерческий турнир. Общий призовой фонд составляет миллион долларов. Еще предусмотрены деньги для отдельных победителей соревнований.

Россия лидирует на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. Результат первого дня – 49 баллов