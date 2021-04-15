Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
фигурное катание
Виктория Синицина
Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. Они заработали 12 баллов
59 минут назад
Командный чемпионат мира по фигурному катанию стартовал с ритм-танца у танцевальных дуэтов. Результаты:
- Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 86,66. 12 баллов
- Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 82,93. 11 баллов
- Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бейкер (США) – 76,79. 10 баллов
- Аделина Галявиева/Луи Торон (Франция) – 70,34. 9 баллов
- Мисато Коматсубара/Тим Колето (Япония) – 66,42. 8 баллов
- Кэролайн Сусис/Шейн Фирус (Канада) – 65,06. 7 баллов
На турнире участвуют шесть сборных. Каждая выставляет по одной танцевальной паре. Произвольный танец состоится 16 апреля.
За каждое выступление фигуристы зарабатывают баллы, которые потом суммируются с результатами в других видах.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов – действующие чемпионы мира. Командный чемпионат мира – коммерческий турнир. В нем фигуристы борются за денежные призы.
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