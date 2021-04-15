Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. Они заработали 12 баллов

Командный чемпионат мира по фигурному катанию стартовал с ритм-танца у танцевальных дуэтов. Результаты:

Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 86,66. 12 баллов Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 82,93. 11 баллов Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бейкер (США) – 76,79. 10 баллов Аделина Галявиева/Луи Торон (Франция) – 70,34. 9 баллов Мисато Коматсубара/Тим Колето (Япония) – 66,42. 8 баллов Кэролайн Сусис/Шейн Фирус (Канада) – 65,06. 7 баллов

На турнире участвуют шесть сборных. Каждая выставляет по одной танцевальной паре. Произвольный танец состоится 16 апреля.

За каждое выступление фигуристы зарабатывают баллы, которые потом суммируются с результатами в других видах.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов – действующие чемпионы мира. Командный чемпионат мира – коммерческий турнир. В нем фигуристы борются за денежные призы.