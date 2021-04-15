Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
фигурное катание
Виктория Синицина
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#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию #фигурное катание #Виктория Синицина

Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. Они заработали 12 баллов

59 минут назад

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Командный чемпионат мира по фигурному катанию стартовал с ритм-танца у танцевальных дуэтов. Результаты:

  1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 86,66. 12 баллов
  2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 82,93. 11 баллов
  3. Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бейкер (США) – 76,79. 10 баллов
  4. Аделина Галявиева/Луи Торон (Франция) – 70,34. 9 баллов
  5. Мисато Коматсубара/Тим Колето (Япония) – 66,42. 8 баллов
  6. Кэролайн Сусис/Шейн Фирус (Канада) – 65,06. 7 баллов

На турнире участвуют шесть сборных. Каждая выставляет по одной танцевальной паре. Произвольный танец состоится 16 апреля.

За каждое выступление фигуристы зарабатывают баллы, которые потом суммируются с результатами в других видах.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов – действующие чемпионы мира. Командный чемпионат мира – коммерческий турнир. В нем фигуристы борются за денежные призы.

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