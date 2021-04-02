Как проходит командный чемпионат мира по фигурному катанию? Зачем он нужен? Почему Россия там никогда не выигрывала?

Почему турнир проходит в Японии?

В 2009 году командный чемпионат мира состоялся впервые. Была там и Россия, которая заняла в общем зачете пятое место. По всем соревнованиям только в парах Россия попала в призовую тройку. На тот турнир ездили Юка Кавагути и Александр Смирнов. В женских соревнованиях последней была Катарина Гербольдт, у мужчин – Константин Меньшов.

В 2021-м командный чемпионат мира проводится уже в седьмой раз. До 2019 года он всегда проходил в Токио. Теперь турнир путешествует по разным японским городам. Сначала была Фукуока, теперь – Осака. Различий по формату за это время почти не возникло. От каждой страны в турнире участвуют четыре фигуриста-одиночника (2+2) и две пары (1+1).

Обычно турнир проводится в Японии раз в два года, но эта тенденция нарушилась уже со второго ЧМ. В 2011 году Япония пережила землетрясение и цунами – из-за последствий сдвинулись даты по всем турнирам. Обычный чемпионат мира тогда экстренно приняла Россия. Командный турнир Япония отстояла, но провела его на год позже.