Как проходит командный чемпионат мира по фигурному катанию? Зачем он нужен? Почему Россия там никогда не выигрывала?
Почему турнир проходит в Японии?
В 2009 году командный чемпионат мира состоялся впервые. Была там и Россия, которая заняла в общем зачете пятое место. По всем соревнованиям только в парах Россия попала в призовую тройку. На тот турнир ездили Юка Кавагути и Александр Смирнов. В женских соревнованиях последней была Катарина Гербольдт, у мужчин – Константин Меньшов.
В 2021-м командный чемпионат мира проводится уже в седьмой раз. До 2019 года он всегда проходил в Токио. Теперь турнир путешествует по разным японским городам. Сначала была Фукуока, теперь – Осака. Различий по формату за это время почти не возникло. От каждой страны в турнире участвуют четыре фигуриста-одиночника (2+2) и две пары (1+1).
Обычно турнир проводится в Японии раз в два года, но эта тенденция нарушилась уже со второго ЧМ. В 2011 году Япония пережила землетрясение и цунами – из-за последствий сдвинулись даты по всем турнирам. Обычный чемпионат мира тогда экстренно приняла Россия. Командный турнир Япония отстояла, но провела его на год позже.
Командный ЧМ по фигурному катанию – денежный турнир. Туда попадают шесть лучших сборных по рейтингу – и каждая из них получает денежные призы по итогам турнира. Общий призовой фонд всегда составляет миллион долларов. Это больше, чем денежные призы на обычном ЧМ. Подробно ситуацию с деньгами на командном ЧМ мы разбирали в отдельном материале.
Создатели командного чемпионата мира взяли за основу турнир Japan Open. Именно японцы всегда продвигали идею подобного турнира, но Japan Open был товарищеским соревнованием. На нем не учитывались мировые рекорды. Командный ЧМ – серьезный турнир с официальными правилами. Мотивацией здесь стали деньги и результат.
Чего там добивалась Россия?
Баллы набираются по итогам каждого вида программы. Потом они суммируются в итоговый результат. Первое место в одиночном виде приносит 12 баллов, последнее – один. В парных соревнованиях можно набрать больше очков, потому что там меньше участников. Первое место у парников и танцоров – такие же 12 баллов. Шестое место приносит уже семь.
Как Россия выступала на командных чемпионатах мира:
- 2009. Пятое место
- 2012. Пятое место
- 2013. Четвертое место
- 2015. Второе место
- 2017. Второе место
- 2019. Третье место
Командный чемпионат мира отличается от обычного тем, что победа в одном виде программы глобально ничего не значит. Важен баланс. Поэтому доминирование у женщин-одиночниц может не сыграть, если плохо выступят мужчины. В последние годы Россия проигрывала несколько баллов в борьбе за первое место, но до победы в турнире никогда не добиралась.
С этим связана мотивация по самому факту создания турнира. Он задумывался, чтобы страны развивали фигурное катание во всех видах программы. Схема такая: имеешь хороших фигуристов во всех видах = получаешь много баллов и денег. Имеешь много баллов и денег = получаешь приглашение на командный турнир. И там зарабатываешь еще больше.
Каким будет командный ЧМ в 2021 году?
В 2021 году Россия – фаворит командного чемпионата мира. На такой расклад влияет доминирование во всех видах ЧМ-2021. От России на командный турнир поедут все золотые медалисты (3). Важно, что на ЧМ-2021 не провалились мужчины. Михаил Коляда там занял пятое место, дебютант Евгений Семененко – восьмое. Оба попали в состав на командный турнир.
Важное отличие командного ЧМ-2021 от обычного – зрители. Турнир в шведском Стокгольме проходил в режиме строгих ограничений из-за коронавируса. Даже не все сотрудники персонала контактировали со спортсменами. На трибуны допускались члены сборных. В Японии зрители будут. Даты проведения: 15 – 18 апреля. Уже доступны правила покупки билетов.