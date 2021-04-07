Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
фигурное катание
Где смотреть командный чемпионат мира по фигурному катанию, 15 – 18 апреля 2021 года
07 апреля, 10:39
Командный чемпионат мира по фигурному катанию – заключительный международный турнир для фигуристов в этом сезоне. Там участвуют шесть сборных.
Россия послала туда всех чемпионов мира, Елизавету Туктамышеву, Михаила Коляду и Евгения Семененко. Состав определен по спортивным результатам.
Первый канал покажет все виды в полном объеме на официальном сайте. Конкретные трансляции по ТВ:
- 15 апреля, 12:15. Прямой эфир первого дня соревнований (не все).
- 16 апреля, 12:15. Прямой эфир второго дня соревнований (не все).
- 17 апреля в 10:15. Прямой эфир третьего дня соревнований (не все).
- 18 апреля, 15:15. Показательные выступления (повтор)
Командный ЧМ по фигурному катанию пройдет с 15 по 18 апреля. В этом сезоне турнир впервые принимает Осака.
28 марта закончился чемпионат мира, где разыгрывались медали в индивидуальных видах. Россия выиграла на том турнире шесть наград.
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