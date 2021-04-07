Где смотреть командный чемпионат мира по фигурному катанию, 15 – 18 апреля 2021 года

Командный чемпионат мира по фигурному катанию – заключительный международный турнир для фигуристов в этом сезоне. Там участвуют шесть сборных.

Россия послала туда всех чемпионов мира, Елизавету Туктамышеву, Михаила Коляду и Евгения Семененко. Состав определен по спортивным результатам.

Первый канал покажет все виды в полном объеме на официальном сайте. Конкретные трансляции по ТВ:

15 апреля, 12:15 . Прямой эфир первого дня соревнований (не все).

. Прямой эфир первого дня соревнований (не все). 16 апреля, 12:15. Прямой эфир второго дня соревнований (не все).

Прямой эфир второго дня соревнований (не все). 17 апреля в 10:15. Прямой эфир третьего дня соревнований (не все).

Прямой эфир третьего дня соревнований (не все). 18 апреля, 15:15. Показательные выступления (повтор)

Командный ЧМ по фигурному катанию пройдет с 15 по 18 апреля. В этом сезоне турнир впервые принимает Осака.

28 марта закончился чемпионат мира, где разыгрывались медали в индивидуальных видах. Россия выиграла на том турнире шесть наград.

Состав участников

Расписание