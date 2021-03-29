фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Михаил Коляда
Анна Щербакова
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
Евгений Семененко
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#фигурное катание #Елизавета Туктамышева #Анна Щербакова #Евгений Семененко #Александр Галлямов #Михаил Коляда #Анастасия Мишина #Виктория Синицина #Никита Кацалапов

Россия объявила состав на командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию

час назад

Турнир пройдет в японской Осаке с 15 по 18 апреля.

Состав сборной России подтвердила Федерация фигурного катания на коньках России:

Мужчины: Михаил КолядаЕвгений Семененко.

Женщины: Анна ЩербаковаЕлизавета Туктамышева.

Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов.

Танцы: Виктория Синицина – Никита Кацалапов.

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#Михаил Коляда
#Анастасия Мишина
#Виктория Синицина
#Никита Кацалапов