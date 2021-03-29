Россия объявила состав на командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию

Турнир пройдет в японской Осаке с 15 по 18 апреля.

Состав сборной России подтвердила Федерация фигурного катания на коньках России:

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко.

Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева.

Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов.

Танцы: Виктория Синицина – Никита Кацалапов.