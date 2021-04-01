Сколько русские фигуристы заработают за командный чемпионат мира по фигурному катанию

Сейчас ISU раскрыл призовой фонд командного чемпионата мира. Общий – 1 млн долларов (не менялся много лет). По командам эти деньги распределяются так (все – в тысячах долларов):

1 место – 200.

2 место – 170.

3 место – 160.

4 место – 150.

5 место – 140.

6 место – 130.

В сумме призовые за 6 мест составляют 950 тысяч долларов. Оставшиеся 50 тысяч будут распределены между лучшими участниками командного чемпионата мира. Спортсмены-одиночки получат столько же, сколько и члены парных/танцевальных состязаний. ISU приводит такой пример: допустим, сборная получила 200 тысяч за выступления. 10% (то есть 20 тысяч) отходит члену ISU. Остальные 180 тысяч делятся между 8 сборниками – каждый получает по 22,5 тысячи долларов.

Призовой фонд командного чемпионата мира выше призового фонда чемпионата мира, который прошел в Стокгольме. Он составлял 868 тысяч. Об этом мы подробнее писали здесь:

Сколько русские фигуристы заработали за выступление на чемпионате мира