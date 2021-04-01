Сколько русские фигуристы заработают за командный чемпионат мира по фигурному катанию
C 15 по 18 апреля в японской Осаке состоится командный чемпионат мира по фигурному катанию. Там выступят лучшие сборные в рейтинге ISU (международный союз конькобежцев):
- Россия.
- США.
- Канада.
- Япония.
- Франция.
- Италия.
Плюс есть резервные сборные – Австрия и Южная Корея. Каждая команда включает по двух одиночных спортсменов от мужчин и женщин, спортивную и танцевальную пары.
Сейчас ISU раскрыл призовой фонд командного чемпионата мира. Общий – 1 млн долларов (не менялся много лет). По командам эти деньги распределяются так (все – в тысячах долларов):
1 место – 200.
2 место – 170.
3 место – 160.
4 место – 150.
5 место – 140.
6 место – 130.
В сумме призовые за 6 мест составляют 950 тысяч долларов. Оставшиеся 50 тысяч будут распределены между лучшими участниками командного чемпионата мира. Спортсмены-одиночки получат столько же, сколько и члены парных/танцевальных состязаний. ISU приводит такой пример: допустим, сборная получила 200 тысяч за выступления. 10% (то есть 20 тысяч) отходит члену ISU. Остальные 180 тысяч делятся между 8 сборниками – каждый получает по 22,5 тысячи долларов.
Призовой фонд командного чемпионата мира выше призового фонда чемпионата мира, который прошел в Стокгольме. Он составлял 868 тысяч. Об этом мы подробнее писали здесь:
Сколько русские фигуристы заработали за выступление на чемпионате мира
Состав сборной России на командном чемпионате мира:
Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко.
Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева.
Танцы: Виктория Синицина-Никита Кацалапов.
Пара: Анастасия Мишина-Александр Галлямов.
Запасные сборной России:
Мужчины: Петр Гуменник, Макар Игнатов, Андрей Мозалев.
Женщины: Александра Трусова, Елизавета Нугуманова, Ксения Цибинова.
Танцы: Александра Степанова-Иван Букин, Тиффани Загорски-Джонатан Гурейро.
Пара: Александра Бойкова-Дмитрий Козловский.
Расписание командного чемпионата мира по фигурному катанию, 15 – 18 апреля 2021 года
Состав участников командного чемпионата мира по фигурному катанию, 15 – 18 апреля 2021 года
Где смотреть командный чемпионат мира по фигурному катанию, 15 – 18 апреля 2021 года