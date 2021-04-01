фигурное катание
Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
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#фигурное катание #Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию

Сколько русские фигуристы заработают за командный чемпионат мира по фигурному катанию

01 апреля, 20:48

C 15 по 18 апреля в японской Осаке состоится командный чемпионат мира по фигурному катанию. Там выступят лучшие сборные в рейтинге ISU (международный союз конькобежцев):

  1. Россия.
  2. США.
  3. Канада.
  4. Япония.
  5. Франция.
  6. Италия.

Плюс есть резервные сборные – Австрия и Южная Корея. Каждая команда включает по двух одиночных спортсменов от мужчин и женщин, спортивную и танцевальную пары.

Сейчас ISU раскрыл призовой фонд командного чемпионата мира. Общий – 1 млн долларов (не менялся много лет). По командам эти деньги распределяются так (все – в тысячах долларов):

1 место – 200.

2 место – 170.

3 место – 160.

4 место – 150.

5 место – 140.

6 место – 130.

В сумме призовые за 6 мест составляют 950 тысяч долларов. Оставшиеся 50 тысяч будут распределены между лучшими участниками командного чемпионата мира. Спортсмены-одиночки получат столько же, сколько и члены парных/танцевальных состязаний. ISU приводит такой пример: допустим, сборная получила 200 тысяч за выступления. 10% (то есть 20 тысяч) отходит члену ISU. Остальные 180 тысяч делятся между 8 сборниками – каждый получает по 22,5 тысячи долларов.

Призовой фонд командного чемпионата мира выше призового фонда чемпионата мира, который прошел в Стокгольме. Он составлял 868 тысяч. Об этом мы подробнее писали здесь:

Сколько русские фигуристы заработали за выступление на чемпионате мира

Состав сборной России на командном чемпионате мира:

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко.

Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева.

Танцы: Виктория Синицина-Никита Кацалапов.

Пара: Анастасия Мишина-Александр Галлямов.

Запасные сборной России:

Мужчины: Петр Гуменник, Макар Игнатов, Андрей Мозалев.

Женщины: Александра Трусова, Елизавета Нугуманова, Ксения Цибинова.

Танцы: Александра Степанова-Иван Букин, Тиффани Загорски-Джонатан Гурейро.

Пара: Александра Бойкова-Дмитрий Козловский.

Расписание командного чемпионата мира по фигурному катанию, 15 – 18 апреля 2021 года

Состав участников командного чемпионата мира по фигурному катанию, 15 – 18 апреля 2021 года

Где смотреть командный чемпионат мира по фигурному катанию, 15 – 18 апреля 2021 года

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Все фото: AFLO, Dmitry Golubovich/Global Look Press
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