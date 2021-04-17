Россия впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию

Итоговый зачет командного ЧМ-2021 по фигурному катанию:

Россия – 125 США – 110 Япония – 107 Италия – 72 Франция – 67 Канада – 57

Сборная России получает 180 тысяч долларов призовых за первое место на командном ЧМ-2021. Официальная награда – 200 тысяч долларов. Член ISU забирает 10%.

На командном ЧМ-2021 не суммировались результаты за две программы. Они считались отдельными и самостоятельными видами.

Спортсмены зарабатывали баллы, которые потом добавлялись к общему результату сборной. Каждое первое место приносило 12 баллов, второе – 11. Дальше шло по убыванию.

Россия победила на командном ЧМ-2021 в шести из восьми видов программы. Только в мужских соревнованиях ни разу не было первого места.

Победный состав сборной России: Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Россия дважды занимала второе место в зачете командного чемпионата мира. Это оставалось лучшим результатом в истории сборной. До этого сезона турнир проводился шесть раз.