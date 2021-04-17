Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Михаил Коляда
Анна Щербакова
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
Евгений Семененко
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#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию #фигурное катание #Елизавета Туктамышева #Анна Щербакова #Михаил Коляда #Александр Галлямов #Евгений Семененко #Анастасия Мишина #Виктория Синицина #Никита Кацалапов

Россия впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию

4 часа назад

Командный ЧМ-2021 считается коммерческим турниром, поэтому там можно использовать флаг и гимн России.

AFLO/Global Look Press

Итоговый зачет командного ЧМ-2021 по фигурному катанию:

  1. Россия – 125
  2. США – 110
  3. Япония – 107
  4. Италия – 72
  5. Франция – 67
  6. Канада – 57

Сборная России получает 180 тысяч долларов призовых за первое место на командном ЧМ-2021. Официальная награда – 200 тысяч долларов. Член ISU забирает 10%.

На командном ЧМ-2021 не суммировались результаты за две программы. Они считались отдельными и самостоятельными видами.

Спортсмены зарабатывали баллы, которые потом добавлялись к общему результату сборной. Каждое первое место приносило 12 баллов, второе – 11. Дальше шло по убыванию.

Россия победила на командном ЧМ-2021 в шести из восьми видов программы. Только в мужских соревнованиях ни разу не было первого места.

Победный состав сборной России: Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Россия дважды занимала второе место в зачете командного чемпионата мира. Это оставалось лучшим результатом в истории сборной. До этого сезона турнир проводился шесть раз.

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#Евгений Семененко
#Анастасия Мишина
#Виктория Синицина
#Никита Кацалапов