Россия впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию
Итоговый зачет командного ЧМ-2021 по фигурному катанию:
- Россия – 125
- США – 110
- Япония – 107
- Италия – 72
- Франция – 67
- Канада – 57
Сборная России получает 180 тысяч долларов призовых за первое место на командном ЧМ-2021. Официальная награда – 200 тысяч долларов. Член ISU забирает 10%.
На командном ЧМ-2021 не суммировались результаты за две программы. Они считались отдельными и самостоятельными видами.
Спортсмены зарабатывали баллы, которые потом добавлялись к общему результату сборной. Каждое первое место приносило 12 баллов, второе – 11. Дальше шло по убыванию.
Россия победила на командном ЧМ-2021 в шести из восьми видов программы. Только в мужских соревнованиях ни разу не было первого места.
Победный состав сборной России: Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов.
Россия дважды занимала второе место в зачете командного чемпионата мира. Это оставалось лучшим результатом в истории сборной. До этого сезона турнир проводился шесть раз.