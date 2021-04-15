Россия лидирует на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. Результат первого дня – 49 баллов

Полная таблица баллов на командном чемпионате мира по фигурному катанию по результатам трех видов:

Россия – 49 США – 47 Япония – 42 Франция – 26 Италия – 25 Канада – 23

Танцевальная пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Анна Щербакова принесли России по 12 баллов. Елизавета Туктамышева заработала 11 баллов.

Михаил Коляда занял пятое место в короткой программе у мужчин. Он получил восемь баллов. Евгений Семененко остался седьмым – у него шесть баллов.

Сборная Италии опережает Канаду, хотя заявила на турнир меньше спортсменов. В мужских соревнованиях Италию представляет только один участник, у других стран – по два.

Россия никогда не побеждала на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Ее лучшим результатом было второе место.

Чен победил в короткой программе у мужчин на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию

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