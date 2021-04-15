Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Михаил Коляда
Анна Щербакова
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
Евгений Семененко
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#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию #фигурное катание #Анна Щербакова #Елизавета Туктамышева #Михаил Коляда #Евгений Семененко #Виктория Синицина #Никита Кацалапов

Россия лидирует на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. Результат первого дня – 49 баллов

3 часа назад

AFLO/Global Look Press

Полная таблица баллов на командном чемпионате мира по фигурному катанию по результатам трех видов:

  1. Россия – 49
  2. США – 47
  3. Япония – 42
  4. Франция – 26
  5. Италия – 25
  6. Канада – 23

Танцевальная пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Анна Щербакова принесли России по 12 баллов. Елизавета Туктамышева заработала 11 баллов.

Михаил Коляда занял пятое место в короткой программе у мужчин. Он получил восемь баллов. Евгений Семененко остался седьмым – у него шесть баллов.

Сборная Италии опережает Канаду, хотя заявила на турнир меньше спортсменов. В мужских соревнованиях Италию представляет только один участник, у других стран – по два.

Россия никогда не побеждала на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Ее лучшим результатом было второе место.

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