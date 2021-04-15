Россия лидирует на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. Результат первого дня – 49 баллов
Полная таблица баллов на командном чемпионате мира по фигурному катанию по результатам трех видов:
- Россия – 49
- США – 47
- Япония – 42
- Франция – 26
- Италия – 25
- Канада – 23
Танцевальная пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Анна Щербакова принесли России по 12 баллов. Елизавета Туктамышева заработала 11 баллов.
Михаил Коляда занял пятое место в короткой программе у мужчин. Он получил восемь баллов. Евгений Семененко остался седьмым – у него шесть баллов.
Сборная Италии опережает Канаду, хотя заявила на турнир меньше спортсменов. В мужских соревнованиях Италию представляет только один участник, у других стран – по два.
Россия никогда не побеждала на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Ее лучшим результатом было второе место.
Чен победил в короткой программе у мужчин на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию
Щербакова выиграла короткую программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию