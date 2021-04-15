Чен победил в короткой программе у мужчин на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию

Результаты мужской короткой программы на командном чемпионате мира по фигурному катанию:

Нэтан Чен (США) – 109,65. 12 баллов Юдзуру Ханю (Япония) – 107,12. 11 баллов Джейсон Браун (США) – 94,86. 10 баллов Кевин Аймоз (Франция) – 94,69. 9 баллов Михаил Коляда (Россия) – 93,42. 8 баллов Роман Садовский (Канада) – 89,61. 7 баллов Евгений Семененко (Россия) – 88,86. 6 баллов Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 78,28. 5 баллов Шома Уно (Япония) – 77,46. 4 балла Даниэль Грассль (Италия) – 67,32. 3 балла Нам Нгуен (Канада) – 66,89. 2 балла

Даниэль Грассль – единственный представитель Италии в мужских соревнованиях. Остальные сборные заявили по два спортсмена. Другие мужчины из Италии не приехали на турнир.

Нэтан Чен – действующий чемпион мира в мужских одиночных соревнованиях. Он выигрывал турнир три года подряд.

На командном чемпионате мира суммируются баллы за результаты по всем видам. Сборная России набрала 49 баллов за первый день соревнований. Она лидирует на турнире.

Щербакова выиграла короткую программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию

Россия лидирует на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. Результат первого дня – 49 баллов