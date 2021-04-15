Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
фигурное катание
Михаил Коляда
Юдзуру Ханю
Евгений Семененко
Нэтан Чен
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию #фигурное катание #Михаил Коляда #Евгений Семененко #Нэтан Чен #Юдзуру Ханю
Чен победил в короткой программе у мужчин на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию
3 часа назад
Результаты мужской короткой программы на командном чемпионате мира по фигурному катанию:
- Нэтан Чен (США) – 109,65. 12 баллов
- Юдзуру Ханю (Япония) – 107,12. 11 баллов
- Джейсон Браун (США) – 94,86. 10 баллов
- Кевин Аймоз (Франция) – 94,69. 9 баллов
- Михаил Коляда (Россия) – 93,42. 8 баллов
- Роман Садовский (Канада) – 89,61. 7 баллов
- Евгений Семененко (Россия) – 88,86. 6 баллов
- Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 78,28. 5 баллов
- Шома Уно (Япония) – 77,46. 4 балла
- Даниэль Грассль (Италия) – 67,32. 3 балла
- Нам Нгуен (Канада) – 66,89. 2 балла
Даниэль Грассль – единственный представитель Италии в мужских соревнованиях. Остальные сборные заявили по два спортсмена. Другие мужчины из Италии не приехали на турнир.
Нэтан Чен – действующий чемпион мира в мужских одиночных соревнованиях. Он выигрывал турнир три года подряд.
На командном чемпионате мира суммируются баллы за результаты по всем видам. Сборная России набрала 49 баллов за первый день соревнований. Она лидирует на турнире.
Щербакова выиграла короткую программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию
Россия лидирует на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. Результат первого дня – 49 баллов
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые