ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Александра Трусова
Анна Щербакова
Рика Кихира
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Прогноз на женскую произвольную программу на чемпионате мира по фигурному катанию, 26 марта 2021 года
час назад
Женщины разыграют комплект медалей на чемпионате мира по фигурному катанию. Котировки букмекеров на итоговую победу:
- Анна Щербакова – 1,35
- Рика Кихира – 5,00
- Александра Трусова – 8,50
- Елизавета Туктамышева – 10,00
Елизавета Туктамышева входит в тройку по результатам короткой программы, но ее перспективы ниже, чем у Трусовой (12 место). Это объяснимо разницей в контенте произвольной.
Александра Трусова потенциально может прыгнуть пять четверных и тройной аксель. Елизавета Туктамышева заявляла на произвольную только два тройных акселя.
Анна Щербакова – главный фаворит соревнований. Для нее это первый чемпионат мира на взрослом уровне. Рика Кихира участвовала на ЧМ-2019, где занимала четвертое место.
Где смотреть женскую произвольную программу на чемпионате мира
Во сколько начнется женская произвольная программа на чемпионате мира
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