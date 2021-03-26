ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Александра Трусова
Анна Щербакова
Рика Кихира
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#ЧМ-2021 (фигурное катание) #Александра Трусова #Елизавета Туктамышева #фигурное катание #Рика Кихира #Анна Щербакова

Прогноз на женскую произвольную программу на чемпионате мира по фигурному катанию, 26 марта 2021 года

час назад

AFLO/Global Look Press

Женщины разыграют комплект медалей на чемпионате мира по фигурному катанию. Котировки букмекеров на итоговую победу:

Елизавета Туктамышева входит в тройку по результатам короткой программы, но ее перспективы ниже, чем у Трусовой (12 место). Это объяснимо разницей в контенте произвольной.

Александра Трусова потенциально может прыгнуть пять четверных и тройной аксель. Елизавета Туктамышева заявляла на произвольную только два тройных акселя.

Анна Щербакова – главный фаворит соревнований. Для нее это первый чемпионат мира на взрослом уровне. Рика Кихира участвовала на ЧМ-2019, где занимала четвертое место.

Где смотреть женскую произвольную программу на чемпионате мира

Во сколько начнется женская произвольная программа на чемпионате мира

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