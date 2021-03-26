ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
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#ЧМ-2021 (фигурное катание) #фигурное катание

Где смотреть женскую произвольную программу на чемпионате мира по фигурному катанию, 26 марта 2021 года

час назад

AFLO/Global Look Press

В женских соревнованиях определятся призеры чемпионата мира по фигурному катанию. Старт произвольной программы запланирован 26 марта в 20:00 по московскому времени.

Eurosport покажет произвольную программу в полном объеме. Начало – в 19:55. В это же время трансляция будет на сайте Первого канала. Трансляцию на ТВ он начнет в 21:30 по Москве.

Порядок выступления фигуристок определяется по результатам короткой программы. Лидирующая на турнире Анна Щербакова выступит в произвольной программе последней.

Женские соревнования – единственный вид, где не участвуют призеры из 2019-го. Алина Загитова, Элизабет Турсынбаева и Евгения Медведева пропускают турнир в Стокгольме.

Трусова сорвала каскад и стала двенадцатой после короткой программы на ЧМ. Щербакова лидирует, Туктамышева – третья

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