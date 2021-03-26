Где смотреть женскую произвольную программу на чемпионате мира по фигурному катанию, 26 марта 2021 года
В женских соревнованиях определятся призеры чемпионата мира по фигурному катанию. Старт произвольной программы запланирован 26 марта в 20:00 по московскому времени.
Eurosport покажет произвольную программу в полном объеме. Начало – в 19:55. В это же время трансляция будет на сайте Первого канала. Трансляцию на ТВ он начнет в 21:30 по Москве.
Порядок выступления фигуристок определяется по результатам короткой программы. Лидирующая на турнире Анна Щербакова выступит в произвольной программе последней.
Женские соревнования – единственный вид, где не участвуют призеры из 2019-го. Алина Загитова, Элизабет Турсынбаева и Евгения Медведева пропускают турнир в Стокгольме.
Трусова сорвала каскад и стала двенадцатой после короткой программы на ЧМ. Щербакова лидирует, Туктамышева – третья