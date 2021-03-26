Анастасия Мишина
ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Александр Галлямов
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#Анастасия Мишина #ЧМ-2021 (фигурное катание) #Александр Галлямов #фигурное катание

«Как отпразднуем победу? Мы идем спать». Радость чемпионов мира по фигурному катанию

16 часов назад

инстаграм Анастасии Мишиной

Анастасия Мишина и Александр Галлямов – новые чемпионы мира в фигурном катании. Они выиграли парные соревнования на первом в карьере крупном международном турнире. Даже само их участие – уже сенсация. Чемпионат России Мишина и Галлямов провалили: заняли там только четвертое место. Попасть на ЧМ получилось через Кубок России.

Результат пары Мишина/Галлямов на чемпионате России – 211,95. Их же баллы в финале Кубка России – 234,48. Для победы на чемпионате мира им хватило 227,59 балла. Третье место заняла пара Бойкова/Козловский. Когда они увидели свои баллы, Александра Бойкова обратилась к Тамаре Москвиной: «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира».

У Москвиной тренируются обе пары, которые взяли медали на этом чемпионате мира. В интервью ТАСС сама Москвина сказала, что подготовка к турниру шла нервно и с болезнями. Там же она поблагодарила Антона Сихарулидзе, который оказал финансовую поддержку ее школе. К победе Мишиной и Галлямова она отнеслась спокойно, потому что подобные случаи в истории уже были.

Сами Мишина и Галлямов удивились собственному золоту. Главную цитату выдала Анастасия Мишина:

«Как отпразднуем победу? Мы идем спать».
Анастасия Мишина
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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