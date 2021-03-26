«Как отпразднуем победу? Мы идем спать». Радость чемпионов мира по фигурному катанию

Анастасия Мишина и Александр Галлямов – новые чемпионы мира в фигурном катании. Они выиграли парные соревнования на первом в карьере крупном международном турнире. Даже само их участие – уже сенсация. Чемпионат России Мишина и Галлямов провалили: заняли там только четвертое место. Попасть на ЧМ получилось через Кубок России.

Результат пары Мишина/Галлямов на чемпионате России – 211,95. Их же баллы в финале Кубка России – 234,48. Для победы на чемпионате мира им хватило 227,59 балла. Третье место заняла пара Бойкова/Козловский. Когда они увидели свои баллы, Александра Бойкова обратилась к Тамаре Москвиной: «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира».

У Москвиной тренируются обе пары, которые взяли медали на этом чемпионате мира. В интервью ТАСС сама Москвина сказала, что подготовка к турниру шла нервно и с болезнями. Там же она поблагодарила Антона Сихарулидзе, который оказал финансовую поддержку ее школе. К победе Мишиной и Галлямова она отнеслась спокойно, потому что подобные случаи в истории уже были.