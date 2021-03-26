ЧМ-2021
фигурное катание
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#ЧМ-2021 #фигурное катание

Во сколько начнется женская произвольная программа на чемпионате мира по фигурному катанию, 26 марта 2021 года

час назад

AFLO/Global Look Press

Женщины разыграют комплект медалей на чемпионате мира по фигурному катанию. Старт произвольной программы – 26 марта в 20:00 по московскому времени.

Анна Щербакова лидирует на чемпионате мира после короткой программы. Рика Кихира и Елизавета Туктамышева входят в тройку.

На чемпионате мира уже завершились соревнования у спортивных пар. Там две пары из России взяли золото и бронзу. Рассказ о них – тут.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в шведском Стокгольме. Даты проведения: 22 – 28 марта. В заключительный день состоится гала-концерт.

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Где смотреть женскую произвольную программу на чемпионате мира по фигурному катанию

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