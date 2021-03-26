ЧМ-2021
фигурное катание
Во сколько начнется женская произвольная программа на чемпионате мира по фигурному катанию, 26 марта 2021 года
час назад
Женщины разыграют комплект медалей на чемпионате мира по фигурному катанию. Старт произвольной программы – 26 марта в 20:00 по московскому времени.
Анна Щербакова лидирует на чемпионате мира после короткой программы. Рика Кихира и Елизавета Туктамышева входят в тройку.
На чемпионате мира уже завершились соревнования у спортивных пар. Там две пары из России взяли золото и бронзу. Рассказ о них – тут.
Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в шведском Стокгольме. Даты проведения: 22 – 28 марта. В заключительный день состоится гала-концерт.
Трусова сорвала каскад и стала двенадцатой после короткой программы на ЧМ
Где смотреть женскую произвольную программу на чемпионате мира по фигурному катанию
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