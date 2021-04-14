Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Анна Щербакова
Рика Кихира
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#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию #фигурное катание #Анна Щербакова #Елизавета Туктамышева #Рика Кихира

Прогноз на короткую программу у женщин на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 15 апреля 2021 года

вчера, 21:48

Dmitry Golubovich/Global Look Press

На командном чемпионате мира женщины покажут короткую программу. Время старта: 15 апреля в 10:20 по Москве.

Котировки букмекеров на победу в короткой программе:

Победа любой другой фигуристки считается маловероятной. На командном чемпионате мира участвуют 12 фигуристок – по две из каждой страны.

Напоминаем: в короткой программе запрещено исполнение четверных прыжков, но можно делать тройной аксель. Им владеют Кихира и Туктамышева.

Анна Щербакова – действующий победитель обычного чемпионата мира. Там она выиграла короткую программу.

Александра Трусова – бронзовый призер ЧМ-2021. Она не участвует на командном турнире, потому что от одной страны можно заявлять только двух спортсменок.

Где смотреть короткую программу у женщин

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