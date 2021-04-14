Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Анна Щербакова
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#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию #фигурное катание #Анна Щербакова #Елизавета Туктамышева

Где смотреть короткую программу у женщин на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 15 апреля 2021 года

вчера, 22:19

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Командный чемпионат мира по фигурному катанию – заключительный престижный турнир в этом сезоне.

Женская короткая программа стартует сразу после ритм-танца у танцевальных дуэтов. Начало: 15 апреля в 10:20 по московскому времени. Ее покажут в прямом эфире официальный сайт Первого канала и Eurosport.

Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева выступят от России. Каждая страна отправила по две спортсменки на этот турнир.

Анна Щербакова – действующая чемпионка мира по фигурному катанию. Александра Трусова брала бронзу на ЧМ-2021, но в командном турнире не участвует.

Прогноз на короткую программу у женщин
 

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