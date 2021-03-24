Прогноз на короткую программу у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию, 24 марта 2021 года

Женская короткая программа открывает чемпионат мира по фигурному катанию. Она стартует 24 марта в 12:00 по московскому времени.

Фавориты от букмекеров:

Напоминаем: в короткой программе женщинам запрещено исполнение четверных прыжков. Зато можно прыгать тройной аксель. Им успешно владеют Кихира и Туктамышева.

Анна Щербакова – фаворит из-за последних результатов. Она выиграла чемпионат России по фигурному катанию.

Рика Кихира – действующая чемпионка Японии. Кихира остается в числе основных фаворитов на итоговую победу на чемпионате мира.

Брэди Теннелл в январе победила на чемпионате США. Там же она выигрывала короткую программу.

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