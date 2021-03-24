ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Александра Трусова
Анна Щербакова
Рика Кихира
Брэди Теннелл
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Прогноз на короткую программу у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию, 24 марта 2021 года
54 минуты назад
Женская короткая программа открывает чемпионат мира по фигурному катанию. Она стартует 24 марта в 12:00 по московскому времени.
Фавориты от букмекеров:
- Анна Щербакова – 1,65
- Рика Кихира – 3,00
- Брэди Теннелл – 6,50
- Александра Трусова – 7,50
- Елизавета Туктамышева – 10,00
Напоминаем: в короткой программе женщинам запрещено исполнение четверных прыжков. Зато можно прыгать тройной аксель. Им успешно владеют Кихира и Туктамышева.
Анна Щербакова – фаворит из-за последних результатов. Она выиграла чемпионат России по фигурному катанию.
Рика Кихира – действующая чемпионка Японии. Кихира остается в числе основных фаворитов на итоговую победу на чемпионате мира.
Брэди Теннелл в январе победила на чемпионате США. Там же она выигрывала короткую программу.
Когда выступят фигуристки из России
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