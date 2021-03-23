ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Где смотреть короткую программу у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию, 24 марта 2021 года
вчера, 20:50
24 марта стартуют соревнования на чемпионате мира по фигурному катанию. Первый вид – короткая программа у женщин.
Первый канал начнет прямую трансляцию на официальном сайте в 11:55 по московскому времени. В это же время ее проведет Eurosport.
В телепрограмме Первого канала указано, что трансляция на ТВ стартует в 16:05 по Москве. Там короткая программа будет не в полном объеме.
Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в шведском Стокгольме. В 2020 турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.
Когда выступят фигуристки из России в короткой программе
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