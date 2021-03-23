ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Поделиться:
Комментарии:
0
#ЧМ-2021 (фигурное катание) #фигурное катание

Где смотреть короткую программу у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию, 24 марта 2021 года

вчера, 20:50

AFLO/Global Look Press

24 марта стартуют соревнования на чемпионате мира по фигурному катанию. Первый вид – короткая программа у женщин.

Первый канал начнет прямую трансляцию на официальном сайте в 11:55 по московскому времени. В это же время ее проведет Eurosport.

В телепрограмме Первого канала указано, что трансляция на ТВ стартует в 16:05 по Москве. Там короткая программа будет не в полном объеме.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в шведском Стокгольме. В 2020 турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

Когда выступят фигуристки из России в короткой программе

Прогноз на короткую программу у женщин

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Коляда изменился при новом тренере. Теперь он кайфует от работы и катается чище
Вышел официальный гимн ЧМ-2021 по фигурке. Там Полина Гагарина поет с победителем «Евровидения»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
#фигурное катание