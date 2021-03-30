Кихира – лидер мирового рейтинга фигуристок. Она заняла седьмое место на ЧМ-2021

Рейтинг ISU складывается по результатам трех последних сезонов. За них насчитываются очки. Пятерка лидеров:

Рика Кихира заняла на ЧМ-2021 седьмое место, но до этого выиграла чемпионат Японии. Еще раньше Кихира брала первое место на турнире четырех континентов.

Алена Косторная занимает в мировом рейтинге восьмое место. В этом сезоне она не попала на чемпионат мира.

Алина Загитова остается в этом рейтинге девятой, Евгения Медведева – 13-й. Обе пропустили сезон-2020/21.

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