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Алена Косторная
Рика Кихира
Брэди Теннелл
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#фигурное катание #Александра Трусова #Елизавета Туктамышева #Анна Щербакова #Алена Косторная #Алина Загитова #Рика Кихира #Евгения Медведева #ЧМ-2021 #Брэди Теннелл

Кихира – лидер мирового рейтинга фигуристок. Она заняла седьмое место на ЧМ-2021

2 часа назад

AFLO/Global Look Press

Рейтинг ISU складывается по результатам трех последних сезонов. За них насчитываются очки. Пятерка лидеров:

  1. Рика Кихира – 4196
  2. Анна Щербакова – 3726
  3. Елизавета Туктамышева – 3452
  4. Александра Трусова – 3396
  5. Брэди Теннелл – 3203

Рика Кихира заняла на ЧМ-2021 седьмое место, но до этого выиграла чемпионат Японии. Еще раньше Кихира брала первое место на турнире четырех континентов.

Алена Косторная занимает в мировом рейтинге восьмое место. В этом сезоне она не попала на чемпионат мира.

Алина Загитова остается в этом рейтинге девятой, Евгения Медведева – 13-й. Обе пропустили сезон-2020/21.

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Источник:
ISU
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#ЧМ-2021
#Брэди Теннелл