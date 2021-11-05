Рика Кихира
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#Рика Кихира

Фигуристка Кихира из-за травмы снялась с этапа Гран-при в Японии. От России там выступят Трусова и Усачева

05 ноября, 13:39

Рика Кихира пропустит этап Гран-при Японии из-за травмы лодыжки, полученной в октябре. Он пройдет с 12 по 14 ноября.

  • Это будет второй этап, который она пропускает из-за этой травмы. Первым был этап в Ванкувере, который выиграла Камила Валиева.
  • Кихира была третьей фигуристкой в мировом рейтинге перед стартом сезона. Выше нее в списке были только Александра Трусова и Александра Щербакова.
  • Кроме Кихиры с турнира из-за травмы снялся Юдзуру Ханю, готовивший первый в мире четверной аксель.

Россия заявила в одиночном катании на турнир Александру Трусову и Дарью Усачеву. В мужском катании выступят Макар Игнатов и Александр Самарин. 

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт Федерации конькобежного спорта Японии
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