Рика Кихира
Фигуристка Кихира из-за травмы снялась с этапа Гран-при в Японии. От России там выступят Трусова и Усачева
05 ноября, 13:39
Рика Кихира пропустит этап Гран-при Японии из-за травмы лодыжки, полученной в октябре. Он пройдет с 12 по 14 ноября.
- Это будет второй этап, который она пропускает из-за этой травмы. Первым был этап в Ванкувере, который выиграла Камила Валиева.
- Кихира была третьей фигуристкой в мировом рейтинге перед стартом сезона. Выше нее в списке были только Александра Трусова и Александра Щербакова.
- Кроме Кихиры с турнира из-за травмы снялся Юдзуру Ханю, готовивший первый в мире четверной аксель.
Россия заявила в одиночном катании на турнир Александру Трусову и Дарью Усачеву. В мужском катании выступят Макар Игнатов и Александр Самарин.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые