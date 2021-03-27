Рика Кихира
ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
«Надо лучше учитывать время проката». Кихира объяснила седьмое место на чемпионате мира
час назад
Рика Кихира закончила чемпионат мира по фигурному катанию на седьмом месте. Потом сказала о двух вещах:
- «Были проблемы с ногой, но на разминке это не мешало. Ошибки не из-за этого».
- «Я была сосредоточенной, а тело оставалось сонным. Я не адаптировалась к часовому поясу. Надо лучше учитывать время проката».
Кихира занимала второе место после короткой программы на чемпионате мира. В произвольной она исполнила тройной аксель, но отказалась от четверного прыжка.
Рика Кихира уже ездила на чемпионат мира. В 2019 году она заняла на турнире четвертое место, хотя считалась фаворитом.
Японке Кихире 18 лет. За карьеру она дважды выигрывала чемпионат четырех континентов. В сезоне-2018/19 Кихира побеждала в финале серии Гран-при.
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