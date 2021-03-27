Рика Кихира
ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
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#Рика Кихира #ЧМ-2021 (фигурное катание) #фигурное катание

«Надо лучше учитывать время проката». Кихира объяснила седьмое место на чемпионате мира

час назад

AFLO/Global Look Press

Рика Кихира закончила чемпионат мира по фигурному катанию на седьмом месте. Потом сказала о двух вещах:

  1. «Были проблемы с ногой, но на разминке это не мешало. Ошибки не из-за этого».
  2. «Я была сосредоточенной, а тело оставалось сонным. Я не адаптировалась к часовому поясу. Надо лучше учитывать время проката».

Кихира занимала второе место после короткой программы на чемпионате мира. В произвольной она исполнила тройной аксель, но отказалась от четверного прыжка.

Рика Кихира уже ездила на чемпионат мира. В 2019 году она заняла на турнире четвертое место, хотя считалась фаворитом.

Японке Кихире 18 лет. За карьеру она дважды выигрывала чемпионат четырех континентов. В сезоне-2018/19 Кихира побеждала в финале серии Гран-при.

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Источник:
Olimpic Channel
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