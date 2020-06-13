Рика Кихира
фигурное катание
Евгения Медведева
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#Рика Кихира #фигурное катание #Евгения Медведева

Фигуристка Кихира теперь сотрудничает с тренером Орсером

13 июня 2020, 16:36

Главным тренером Рики Кихиры все равно останется Миэ Хамада. Орсер будет ее вторым тренером.

«Я так решила, потому что уверена, что смогу вырасти перед зимними Олимпийскими играми в Пекине. Я хочу узнать, как делать новые вращения, сочетать шаги и прыжки. Хочу многому научиться, наблюдая за лучшими фигуристами», – уже сказала Кихира.

Брайан Орсер тренирует российскую фигуристку Евгению Медведеву. У него же занимается японский фигурист Юдзуру Ханю.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Медведевой нравится у Орсера
Медведева уже два года живет в Канаде: стала веганом, плотно занялась рисованием и переоткрывает себя
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