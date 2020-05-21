Медведева уже два года живет в Канаде: стала веганом, плотно занялась рисованием и переоткрывает себя

Причины отъезда не только в изменениях. Загитова победила на Олимпиаде и временно стала первой в женском фигурном катании (в группе Тутберидзе – тем более). Медведева не хотела быть второй, зато хотела доказать самой себе и Тутберидзе, что может лучше. Эту гипотезу выдвигал Илья Авербух, который одновременно напомнил важное: с Орсером у Медведевой только бронза ЧМ.

Жизнь в другой стране повлияла на Медведеву

Сейчас Медведевой 20 лет. Со спортивными результатами все и правда не очень: на последнем чемпионате России Медведева сломала ботинок и не вышла на произвольную программу. В рейтинге российских фигуристок она сейчас где-то в районе пятого места – ниже Косторной, Щербаковой, Трусовой и приостановившей карьеру Загитовой.

Даже без прорыва в результатах в жизни Медведевой много мощных изменений:

🍀 Чтобы легче держать вес, она стала веганом. Медведева полностью отказалась от мяса и молочного белка. Вместо этого ест много орехов и круп.

🎨 Плотно занялась рисованием, хотя долго стеснялась и никому не показывала рисунки. Потом раскрылась и сделала с ними специальный мерч.

🎙️ Поменяла образ жизни и открывает новые роли. На отмененном из-за коронавируса ЧМ Медведева планировалась на место комментатора.

👀 Теперь лучше справляется с критикой, хотя раньше постоянно копалась в причинах негатива от фанатов. Хочет жить в Канаде до конца карьеры.