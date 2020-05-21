- Евгения Медведева
- фигурное катание
Медведева уже два года живет в Канаде: стала веганом, плотно занялась рисованием и переоткрывает себя
Какой была жизнь Медведевой в России:
- Почти все время занималась фигурным катанием у Этери Тутберидзе.
- Выиграла два ЧМ и ЧЕ, взяла серебро Олимпиады.
- Стала поклонницей анимэ – даже каталась в Японию на шоу.
- Развила инстаграм и получила там рекламные контракты.
- Ломала ногу и получала другие травмы.
Причины переезда в Канаду: личные изменения и конкуренция
В мае 2018-го Медведева ушла от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру. Смена тренера в ее случае означала переезд в другую страну. До этого Медведева жила и тренировалась в Москве, а из России уезжала только на соревнования и отдых. Летом 2018-го Медведева переехала в Торонто, чтобы полноценно заниматься в группе Орсера.
Сразу пошли изменения в образах – их сама Медведева частично объяснила почти сразу: «Для меня главным было желание попробовать что-то совершенно новое. Знаете, бывает иногда состояние, когда хочется поменять в себе абсолютно все. Это состояние у меня возникло сразу после Олимпийских игр. Мне казалось, я не смогу нормально жить, если немедленно себя не поменяю».
Причины отъезда не только в изменениях. Загитова победила на Олимпиаде и временно стала первой в женском фигурном катании (в группе Тутберидзе – тем более). Медведева не хотела быть второй, зато хотела доказать самой себе и Тутберидзе, что может лучше. Эту гипотезу выдвигал Илья Авербух, который одновременно напомнил важное: с Орсером у Медведевой только бронза ЧМ.
Жизнь в другой стране повлияла на Медведеву
Сейчас Медведевой 20 лет. Со спортивными результатами все и правда не очень: на последнем чемпионате России Медведева сломала ботинок и не вышла на произвольную программу. В рейтинге российских фигуристок она сейчас где-то в районе пятого места – ниже Косторной, Щербаковой, Трусовой и приостановившей карьеру Загитовой.
Даже без прорыва в результатах в жизни Медведевой много мощных изменений:
🍀 Чтобы легче держать вес, она стала веганом. Медведева полностью отказалась от мяса и молочного белка. Вместо этого ест много орехов и круп.
🎨 Плотно занялась рисованием, хотя долго стеснялась и никому не показывала рисунки. Потом раскрылась и сделала с ними специальный мерч.
🎙️ Поменяла образ жизни и открывает новые роли. На отмененном из-за коронавируса ЧМ Медведева планировалась на место комментатора.
👀 Теперь лучше справляется с критикой, хотя раньше постоянно копалась в причинах негатива от фанатов. Хочет жить в Канаде до конца карьеры.
Главное достижение в Канаде – научилась любить фигурное катание
Зимой 2019-го Медведева временно возвращалась в Россию и тренировалась с командой Елены Буяновой. В одном из постов в инстаграме она назвала родным место тренировок в Канаде: «Сейчас пришло время возвращаться на рабочее место в уже родной Cricket Club, но теперь я знаю, что и дома есть место, где смогу держать себя в форме».
Через два года после отъезда Медведева выдала много подробностей о канадской жизни. Да, были сложности с постоянными разговорами на английском и восприятием совершенно другого менталитета. Но главной цели она достигла: «Я просто хотела работать с тренером как с другом. Я знала, что мы с Брайаном поймем и, что самое главное, услышим друг друга».
Теперь Медведева без стеснения рассказывает, что переезд в Канаду помог ей полюбить фигурное катание. Сейчас она не только учит четверные прыжки, но и получает удовольствие. В канадской атмосфере Медведевой все нравится – от этого и постоянные посты с тренерской командой и другими фигуристами. Есть даже вечеринки: