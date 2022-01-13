Мишина и Галлямов – чемпионы Европы по фигурному катанию. Все медали взяли пары из России 🏆

Завершились соревнования у пар на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022. Тройку призеров составили пары из России:

🥇 Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 239,82

🥈 Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 236,43

🥉 Анастасия Бойкова/Дмитрий Козловский – 227,23

Пара Бойкова/Козловский выигрывала чемпионат Европы в 2020 году. В 2021-м турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

Мишина/Галлямов собрали золотые медали чемпионата России, чемпионата Европы и чемпионата мира.

На ЧЕ-2022 они установили мировые рекорды по баллам в короткой программе (82,36), произвольной программе (157,46) и по сумме баллов за две программы (239,82).

На втором подряд чемпионате Европы Россия забирает все медали в парном катании. В 2019 году было две медали – тогда победили французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре.

Полное расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2022