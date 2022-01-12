Чемпионат Европы по фигурному катанию
Александра Бойкова
Дмитрий Козловский
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
Евгения Тарасова
Владимир Морозов
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#Чемпионат Европы по фигурному катанию #Александра Бойкова #Дмитрий Козловский #Анастасия Мишина #Александр Галлямов #Евгения Тарасова #Владимир Морозов

Мишина и Галлямов лидируют на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022 после короткой программы у пар

вчера, 23:12

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Завершилась короткая программа в парных соревнованиях на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022. Тройка лидеров:

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 82,36

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 81,58 

3. Анастасия Бойкова/Дмитрий Козловский – 76,26

Анастасия Мишина и Александр Галлямов – чемпионы России по фигурному катанию. На ЧМ-2021 они взяли золото.

На ЧЕ-2022 они установили мировой рекорд по баллам в короткой программе.

В 2021 году чемпионат Европы не проводился из-за пандемии коронавируса. Бойкова/Козловский и Тарасова/Морозов брали золото на ЧЕ-2020.

Пары покажут произвольные программы 13 января в 19:55 по московскому времени.

Фигуристы из России заняли все три призовых места в короткой программе на чемпионате Европы. Мозалев лидирует

Полное расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2022

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