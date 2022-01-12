Мишина и Галлямов лидируют на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022 после короткой программы у пар

Завершилась короткая программа в парных соревнованиях на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022. Тройка лидеров:

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 82,36

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 81,58

3. Анастасия Бойкова/Дмитрий Козловский – 76,26

Анастасия Мишина и Александр Галлямов – чемпионы России по фигурному катанию. На ЧМ-2021 они взяли золото.

На ЧЕ-2022 они установили мировой рекорд по баллам в короткой программе.

В 2021 году чемпионат Европы не проводился из-за пандемии коронавируса. Бойкова/Козловский и Тарасова/Морозов брали золото на ЧЕ-2020.

Пары покажут произвольные программы 13 января в 19:55 по московскому времени.

Фигуристы из России заняли все три призовых места в короткой программе на чемпионате Европы. Мозалев лидирует

Полное расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2022