Мишина и Галлямов лидируют на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022 после короткой программы у пар
Завершилась короткая программа в парных соревнованиях на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022. Тройка лидеров:
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 82,36
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 81,58
3. Анастасия Бойкова/Дмитрий Козловский – 76,26
Анастасия Мишина и Александр Галлямов – чемпионы России по фигурному катанию. На ЧМ-2021 они взяли золото.
На ЧЕ-2022 они установили мировой рекорд по баллам в короткой программе.
В 2021 году чемпионат Европы не проводился из-за пандемии коронавируса. Бойкова/Козловский и Тарасова/Морозов брали золото на ЧЕ-2020.
Пары покажут произвольные программы 13 января в 19:55 по московскому времени.
Фигуристы из России заняли все три призовых места в короткой программе на чемпионате Европы. Мозалев лидирует
Полное расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2022