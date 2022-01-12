Чемпионат Европы по фигурному катанию
Марк Кондратюк
Евгений Семененко
Андрей Мозалев
Фигуристы из России заняли все три призовых места в короткой программе на чемпионате Европы. Мозалев лидирует
3 часа назад
В Таллине стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Турнир открыли выступления мужчин с короткой программой, топ рейтинга выглядит так:
- 🇷🇺 Андрей Мозалев – 99,76
- 🇷🇺 Марк Кондратюк – 99,06
- 🇷🇺 Евгений Семененко – 99,04
- 🇬🇪 Морис Квителашвили – 92,76
- 🇮🇹 Даниэль Грассль – 91,75
Для всех троих российских фигуристов это первый чемпионат Европы, они дебютировали на нем в 18 лет.
14 января мужчины покажут произвольную программу. По итогам двух выступлений определятся призеры чемпионата.
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