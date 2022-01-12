Чемпионат Европы по фигурному катанию
Марк Кондратюк
Евгений Семененко
Андрей Мозалев
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#Чемпионат Европы по фигурному катанию #Марк Кондратюк #Евгений Семененко #Андрей Мозалев

Фигуристы из России заняли все три призовых места в короткой программе на чемпионате Европы. Мозалев лидирует

3 часа назад

В Таллине стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Турнир открыли выступления мужчин с короткой программой, топ рейтинга выглядит так:

  1. 🇷🇺 Андрей Мозалев – 99,76
  2. 🇷🇺 Марк Кондратюк – 99,06
  3. 🇷🇺 Евгений Семененко – 99,04
  4. 🇬🇪 Морис Квителашвили – 92,76 
  5. 🇮🇹 Даниэль Грассль – 91,75

Для всех троих российских фигуристов это первый чемпионат Европы, они дебютировали на нем в 18 лет.

14 января мужчины покажут произвольную программу. По итогам двух выступлений определятся призеры чемпионата.

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Источник:
Гол
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