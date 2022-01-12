Фигуристы из России заняли все три призовых места в короткой программе на чемпионате Европы. Мозалев лидирует

В Таллине стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Турнир открыли выступления мужчин с короткой программой, топ рейтинга выглядит так:

🇷🇺 Андрей Мозалев – 99,76 🇷🇺 Марк Кондратюк – 99,06 🇷🇺 Евгений Семененко – 99,04 🇬🇪 Морис Квителашвили – 92,76 🇮🇹 Даниэль Грассль – 91,75

Для всех троих российских фигуристов это первый чемпионат Европы, они дебютировали на нем в 18 лет.

14 января мужчины покажут произвольную программу. По итогам двух выступлений определятся призеры чемпионата.