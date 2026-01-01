Александра Бойкова

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Сколько русские фигуристы заработали за выступление на чемпионате мира
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Раздельный пьедестал на ЧМ по фигурке. Русские пары награждали сами себя, соблюдали дистанцию и слушали Чайковского вместо гимна
#ЧМ-2021 (фигурное катание)