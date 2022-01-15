Чемпионат Европы по фигурному катанию
Александра Трусова
Камила Валиева
Анна Щербакова
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
Александра Бойкова
Дмитрий Козловский
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
Марк Кондратюк
Александра Степанова
Иван Букин
#Чемпионат Европы по фигурному катанию #Александра Трусова #Камила Валиева #Анна Щербакова #Никита Кацалапов #Виктория Синицина #Александра Бойкова #Дмитрий Козловский #Анастасия Мишина #Александр Галлямов #Марк Кондратюк #Александра Степанова #Иван Букин
Россия взяла девять медалей на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022
вчера, 23:27
Завершились соревнования на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022.
Медальные итоги для России:
🥇 Камила Валиева, Марк Кондратюк, Мишина/Галлямов, Синицина/Кацалапов.
🥈 Анна Щербакова, Тарасова/Морозов, Степанова/Букин.
🥉 Александра Трусова, Бойкова/Козловский.
Андрей Мозалев, Евгений Семененко и танцевальный дуэт Дэвис/Смолкин не попали в тройку призеров на чемпионате Европы.
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