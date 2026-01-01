Александра Степанова

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Фигурное катание
Все результаты чемпионата Европы по фигурному катанию-2022
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Россия взяла девять медалей на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов – чемпионы Европы по фигурному катанию 🏆
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов лидируют на чемпионате Европы после ритм-танца. Степанова и Букин – вторые
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
🥇Степанова и Букин защитили титул чемпионов России в танцах на льду. Дэвис и Смолкин стали вторыми на дебютном ЧР
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
ISU огласил заявки фигуристов на Гран-при. Щербакова выступит в Китае и Франции, Валиева – в Канаде и России
#Россия (фигурное катание)
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Сколько русские фигуристы заработали за выступление на чемпионате мира
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
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