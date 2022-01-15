Чемпионат Европы по фигурному катанию
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
Александра Степанова
Иван Букин
Шарлен Гиньяр
Марко Фабри
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#Чемпионат Европы по фигурному катанию #Никита Кацалапов #Виктория Синицина #Александра Степанова #Иван Букин #Шарлен Гиньяр #Марко Фабри

Синицина и Кацалапов – чемпионы Европы по фигурному катанию 🏆

3 часа назад

AFLO/Global Look Press

Завершились соревнования у танцевальных дуэтов на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022. Так выглядит тройка призеров:

  1. 🇷🇺 Виктория Синицина/Никита Кацалапов – 217,96
  2. 🇷🇺 Александра Степанова/Иван Букин – 213,20
  3. 🇮🇹 Шарлен Гиньяр/Марко Фабри – 207,97

Синицина и Кацалапов уже становились чемпионами Европы в 2020 году. Степанова и Букин тогда взяли бронзовые медали.

В декабре 2021 года Синицина и Кацалапов снимались с произвольного танца на чемпионате России. У Кацалапова на тех соревнованиях были проблемы со спиной.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли седьмое место на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022.

Все результаты чемпионата Европы по фигурному катанию-2022

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#Марко Фабри