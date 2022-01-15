Синицина и Кацалапов – чемпионы Европы по фигурному катанию 🏆

Завершились соревнования у танцевальных дуэтов на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022. Так выглядит тройка призеров:

Синицина и Кацалапов уже становились чемпионами Европы в 2020 году. Степанова и Букин тогда взяли бронзовые медали.

В декабре 2021 года Синицина и Кацалапов снимались с произвольного танца на чемпионате России. У Кацалапова на тех соревнованиях были проблемы со спиной.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли седьмое место на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022.

Все результаты чемпионата Европы по фигурному катанию-2022