Чемпионат Европы по фигурному катанию
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
Александра Степанова
Иван Букин
Шарлен Гиньяр
Марко Фабри
#Чемпионат Европы по фигурному катанию #Никита Кацалапов #Виктория Синицина #Александра Степанова #Иван Букин #Шарлен Гиньяр #Марко Фабри
Синицина и Кацалапов – чемпионы Европы по фигурному катанию 🏆
3 часа назад
Завершились соревнования у танцевальных дуэтов на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022. Так выглядит тройка призеров:
- 🇷🇺 Виктория Синицина/Никита Кацалапов – 217,96
- 🇷🇺 Александра Степанова/Иван Букин – 213,20
- 🇮🇹 Шарлен Гиньяр/Марко Фабри – 207,97
Синицина и Кацалапов уже становились чемпионами Европы в 2020 году. Степанова и Букин тогда взяли бронзовые медали.
В декабре 2021 года Синицина и Кацалапов снимались с произвольного танца на чемпионате России. У Кацалапова на тех соревнованиях были проблемы со спиной.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли седьмое место на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022.
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