Шарлен Гиньяр

Дата рождения
12 августа 1989 г.
Достижения
2-кратная призерка чемпионатов Европы
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Фигурное катание
Синицина и Кацалапов – чемпионы Европы по фигурному катанию 🏆
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
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