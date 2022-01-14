Чемпионат Европы по фигурному катанию
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
Александра Степанова
Иван Букин
Диана Дэвис
Глеб Смолкин
#Чемпионат Европы по фигурному катанию #Никита Кацалапов #Виктория Синицина #Александра Степанова #Иван Букин #Диана Дэвис #Глеб Смолкин
Синицина и Кацалапов лидируют на чемпионате Европы после ритм-танца. Степанова и Букин – вторые
2 часа назад
В Таллине проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. 14 января в категории танцах на льду прошел ритм-танец. Топ-10 рейтинга выглядит так:
- 🇷🇺 Виктория Синицина – Никита Кацалапов – 87,89
- 🇷🇺 Александра Степанова – Иван Букин – 86,45
- 🇮🇹 Шарлен Гиньяр – Марко Фабри – 83,35
- 🇬🇧 Лайла Фир – Льюис Гибсон – 79,97
- 🇪🇸 Оливия Смарт – Адрия Диас – 77,99
- 🇪🇸 Сара Уртадо – Кирилл Халявин – 75,83
- 🇱🇹 Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс – 74,45
- 🇷🇺 Диана Дэвис – Глеб Смолкин – 73,32
- 🇵🇱 Наталья Калишек – Максим Сподырев – 70,47
- 🇫🇷 Евгения Лопарева – Жофре Бриссо – 70,22
15 января пройдет произвольный танец, после него оценки за две программы сложат и определят призеров турнира. От России выступают две пары призеров прошлого чемпионата: Виктория Синицина и Никита Кацалапов (победители) и Александра Степанова и Иван Букин (бронзовые призеры).
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