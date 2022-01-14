Синицина и Кацалапов лидируют на чемпионате Европы после ритм-танца. Степанова и Букин – вторые

В Таллине проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. 14 января в категории танцах на льду прошел ритм-танец. Топ-10 рейтинга выглядит так:

🇷🇺 Виктория Синицина – Никита Кацалапов – 87,89 🇷🇺 Александра Степанова – Иван Букин – 86,45 🇮🇹 Шарлен Гиньяр – Марко Фабри – 83,35 🇬🇧 Лайла Фир – Льюис Гибсон – 79,97 🇪🇸 Оливия Смарт – Адрия Диас – 77,99 🇪🇸 Сара Уртадо – Кирилл Халявин – 75,83 🇱🇹 Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс – 74,45 🇷🇺 Диана Дэвис – Глеб Смолкин – 73,32 🇵🇱 Наталья Калишек – Максим Сподырев – 70,47 🇫🇷 Евгения Лопарева – Жофре Бриссо – 70,22

15 января пройдет произвольный танец, после него оценки за две программы сложат и определят призеров турнира. От России выступают две пары призеров прошлого чемпионата: Виктория Синицина и Никита Кацалапов (победители) и Александра Степанова и Иван Букин (бронзовые призеры).