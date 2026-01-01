Александра Степанова

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Фигурное катание
Все результаты чемпионата Европы по фигурному катанию-2022
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Россия взяла девять медалей на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов – чемпионы Европы по фигурному катанию 🏆
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов лидируют на чемпионате Европы после ритм-танца. Степанова и Букин – вторые
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
🥇Степанова и Букин защитили титул чемпионов России в танцах на льду. Дэвис и Смолкин стали вторыми на дебютном ЧР
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
ISU огласил заявки фигуристов на Гран-при. Щербакова выступит в Китае и Франции, Валиева – в Канаде и России
#Россия (фигурное катание)
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧМ по фигурному катанию. Степанова и Букин – в пятерке лучших
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Прогноз на ритм-танец на чемпионате мира по фигурному катанию, 26 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Во сколько начнется ритм-танец на чемпионате мира по фигурному катанию, 26 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Где смотреть ритм-танец на чемпионате мира по фигурному катанию, 26 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Щербакова, Коляда, Тарасова и Морозов, Степанова и Букин гарантировали себе участие в ЧМ-2021
#Анна Щербакова
Фигурное катание
Степанова и Букин выиграли соревнования в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию
#фигурное катание
Фигурное катание
Пара Степанова – Букин выиграла ритм-танец на чемпионате России по фигурному катанию
#фигурное катание