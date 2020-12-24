Пара Степанова – Букин выиграла ритм-танец на чемпионате России по фигурному катанию

Так выглядит тройка призеров в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию:

Виктория Синицина и Никита Кацалапов перенесли коронавирус. Из-за этого они пропустили чемпионат России.

Чемпионат России проходит в Челябинске с 24 по 27 декабря. В соревнованиях у мужчин-одиночников короткую программу выиграл Михаил Коляда.

Трансляция произвольного танца в танцах на льду начнется 25 декабря в 11:25 по московскому времени.