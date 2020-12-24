фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
Тиффани Загорски
Джонатан Гурейро
Анастасия Скопцова
Кирилл Алешин
Александра Степанова
Иван Букин
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Пара Степанова – Букин выиграла ритм-танец на чемпионате России по фигурному катанию
4 часа назад
Так выглядит тройка призеров в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию:
- Александра Степанова – Иван Букин – 87,28
- Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро – 84,02
- Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин – 80,19
Виктория Синицина и Никита Кацалапов перенесли коронавирус. Из-за этого они пропустили чемпионат России.
Чемпионат России проходит в Челябинске с 24 по 27 декабря. В соревнованиях у мужчин-одиночников короткую программу выиграл Михаил Коляда.
Трансляция произвольного танца в танцах на льду начнется 25 декабря в 11:25 по московскому времени.
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