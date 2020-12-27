Щербакова, Коляда, Тарасова и Морозов, Степанова и Букин гарантировали себе участие в ЧМ-2021

На чемпионате России по фигурному катанию у женщина победила Анна Щербакова, у мужчин – Михаил Коляда. В парных соревнованиях выиграли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, в танцах – Александра Степанова и Иван Букин.

Они гарантировали себе участие в ЧМ по фигурному катанию, который состоится с 22 по 28 марта в Стокгольме.

Заявление пресс-службы ФФКР:

«Исполком ФФКР принял следующие решения: в связи с отменой чемпионата Европы и неопределенной ситуацией по проведению чемпионата мира, решение по которому будет принято на совете Международного союза конькобежцев (ISU) 28 января, по предложению тренерского совета ФФКР, утвержденного исполкомом ФФКР, на заседании в Челябинске было решено, что победители чемпионата России 2021 года автоматически входят в состав сборной России на чемпионат мира, при условии, что он состоится».