Степанова и Букин выиграли соревнования в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию

Итоговый результат соревнований в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию:

Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропустили чемпионат России из-за коронавируса. Они выиграли прошлый турнир.

Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин впервые в карьере стали призерами турнира такого уровня.

Чемпионат России проходит в Челябинске с 24 по 27 декабря. В последний день состоятся показательные выступления.

Александра Степанова и Иван Букин выиграли и короткую программу.