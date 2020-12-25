фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
Тиффани Загорски
Джонатан Гурейро
Анастасия Скопцова
Кирилл Алешин
Александра Степанова
Иван Букин
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#фигурное катание #Чемпионат России по фигурному катанию #Виктория Синицина #Александра Степанова #Анастасия Скопцова #Джонатан Гурейро #Иван Букин #Кирилл Алешин #Никита Кацалапов #Тиффани Загорски

Степанова и Букин выиграли соревнования в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию

4 часа назад

AFLO/Global Look Press

Итоговый результат соревнований в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию:

  1. Александра СтепановаИван Букин – 220,16
  2. Тиффани ЗагорскиДжонатан Гурейро – 210,94
  3. Анастасия СкопцоваКирилл Алешин – 196,97

Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропустили чемпионат России из-за коронавируса. Они выиграли прошлый турнир.

Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин впервые в карьере стали призерами турнира такого уровня.

Чемпионат России проходит в Челябинске с 24 по 27 декабря. В последний день состоятся показательные выступления.

Александра Степанова и Иван Букин выиграли и короткую программу.

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#Александра Степанова
#Анастасия Скопцова
#Джонатан Гурейро
#Иван Букин
#Кирилл Алешин
#Никита Кацалапов
#Тиффани Загорски