фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
Тиффани Загорски
Джонатан Гурейро
Анастасия Скопцова
Кирилл Алешин
Александра Степанова
Иван Букин
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Степанова и Букин выиграли соревнования в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию
4 часа назад
Итоговый результат соревнований в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию:
- Александра Степанова – Иван Букин – 220,16
- Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро – 210,94
- Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин – 196,97
Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропустили чемпионат России из-за коронавируса. Они выиграли прошлый турнир.
Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин впервые в карьере стали призерами турнира такого уровня.
Чемпионат России проходит в Челябинске с 24 по 27 декабря. В последний день состоятся показательные выступления.
Александра Степанова и Иван Букин выиграли и короткую программу.
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