ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
Тиффани Загорски
Джонатан Гурейро
Александра Степанова
Иван Букин
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Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧМ по фигурному катанию. Степанова и Букин – в пятерке лучших
3 часа назад
В Стокгольме завершились выступления в ритм-танце на чемпионате мира по фигурному катанию. Пятерка лидеров:
- Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 88,15
- Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 86,05
- Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 85,15
- Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 83,37
- Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 83,02
Еще одна пара из России Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро заняли десятое место с 75,58 балла. Произвольная программа танцев пройдет 27 марта в 19:00 по Москве.
Пока на ЧМ завершились только соревнования пар. Золото выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, бронзу – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Расписание чемпионата мира по фигурному катанию
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