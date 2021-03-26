ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
Тиффани Загорски
Джонатан Гурейро
Александра Степанова
Иван Букин
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#ЧМ-2021 (фигурное катание) #фигурное катание #Виктория Синицина #Александра Степанова #Джонатан Гурейро #Иван Букин #Никита Кацалапов #Тиффани Загорски

Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧМ по фигурному катанию. Степанова и Букин – в пятерке лучших

3 часа назад

В Стокгольме завершились выступления в ритм-танце на чемпионате мира по фигурному катанию. Пятерка лидеров:

  1. Виктория СиницинаНикита Кацалапов (Россия) – 88,15
  2. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 86,05
  3. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 85,15
  4. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 83,37
  5. Александра СтепановаИван Букин (Россия) – 83,02

Еще одна пара из России Тиффани ЗагорскиДжонатан Гурейро заняли десятое место с 75,58 балла. Произвольная программа танцев пройдет 27 марта в 19:00 по Москве.

Пока на ЧМ завершились только соревнования пар. Золото выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, бронзу – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

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Источник:
Гол.ру
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