Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧМ по фигурному катанию. Степанова и Букин – в пятерке лучших

В Стокгольме завершились выступления в ритм-танце на чемпионате мира по фигурному катанию. Пятерка лидеров:

Еще одна пара из России Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро заняли десятое место с 75,58 балла. Произвольная программа танцев пройдет 27 марта в 19:00 по Москве.

Пока на ЧМ завершились только соревнования пар. Золото выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, бронзу – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию

Прогноз на чемпионат мира по фигурному катанию