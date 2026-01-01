Петр Гуменник

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Фигурное катание
Семененко лидирует в мужских соревнованиях на финале Кубка России по фигурному катанию
#Кубок России по фигурному катанию
Фигурное катание
Коляда – победитель Гран-при России по фигурному катанию ⛸️
#Михаил Коляда
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Онлайн чемпионата России по фигурному катанию: Щербакова выиграла, Трусова – третья
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#фигурное катание
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